碳盤查估增491家業者 登錄用電量與燃料量

（中央社記者楊淑閔台北14日電）環境部日前預告草案擴大應盤查與登錄對象，今天召開研商會議後表示，包含服務業、運輸業及製造業等類別，估增加491家業者應以用電量、使用燃料量登錄，6月底前完成指引。

環境部1月9日預告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」草案，擴大應盤查與登錄對象，今天舉辦草案研商會議，與業者交流溝通，不用查驗，現階段免繳碳費。

環境部氣候變遷署簡報說明，草案法源依據為「氣候變遷因應法」第21條第1項，草案納管對象估計約491家，可掌握溫室氣體排放量約1068萬公噸二氧化碳當量（CO2e），應自民國115年起，依溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法規定，應於每年4月30日前完成前一年度的溫室氣體排放量盤查登錄作業。

環境部目前估計服務業170家，包含資訊服務業6家、百貨公司/購物中心46家、量販店業5家、醫學中心23家、大專校院50家、旅館業20家、電信業3家、連鎖便利超商6家，以及超級市場業11家。

運輸業41家，包含鐵路2家、捷運輸運5家、公路汽車/遊覽車客運業與汽車路線/貨櫃貨運業34家。製造業為非屬「事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源」公告範圍的製造業，估計280家。

氣候變遷署長蔡玲儀舉例說明，這次要盤查登錄的對象，將服務業、運輸業等納進來，像是旅館業的單一場所年用電1000萬度以上者就要盤查，不是只有電費單的用電，旅館鍋爐所用天然氣、油等燃料也要納入。

有運輸業者對納入盤查範圍有疑義，蔡玲儀說，有些單位反映指稱用車體登記，可能在每一年內每個時間點會有變動，環境部可能會在條文上補充某月份達到200輛，就屬於要盤查的對象，但靠行先不納入計算。

使用綠電是否也算，蔡玲儀說，目前中小企業用綠電沒有那麼多，還是用實際用電多少度做門檻，先不區分，也許盤查幾年再看要不要做調整；目前估計的業者名單，是經由經濟部提供過去用電資料分析及計算，不是很精準，因為可能有變動或114年有新增資料。

此外，蔡玲儀表示，環境部今年6月底前會把指引做出來，最主要就是服務業、運輸業的指引，並將登錄平台再簡化及優化；屆時也會請目的事業主管機關查核，用電達到公告規模但沒有盤查登錄、登錄不實，會限期改正，屆期未改善處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰。（編輯：管中維）1140214