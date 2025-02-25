助力淨零碳排 小分子催化劑提升二氧化碳轉化應用

（中央社記者許秩維台北25日電）陽明交大參與的跨國團隊開發全球首創的有機小分子催化劑，能顯著提升二氧化碳轉化效率及應用穩定性，為實現負碳技術開啟新可能性，可望助力淨零碳排。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，甲烷是天然氣的主要成分，將二氧化碳轉化成甲烷，不僅有供應天然氣使用的潛能，也能將二氧化碳回收再利用達到淨零碳排的目標，但這類負碳技術在成本與催化材料上目前仍有瓶頸。

陽明交大應用化學系助理教授、玉山青年學者洪崧富，以及香港中文大學助理教授王瑩、紐西蘭奧克蘭大學資深講師王子運組成的國際研究團隊，在碳循環技術上取得重大進展，研究成果刊登於國際期刊「自然能源」（Nature Energy）。

洪崧富說明，傳統負碳技術雖能有效將二氧化碳轉化為甲烷等有用的含碳化合物，但大多依賴於高成本的金屬催化劑，限制大規模應用的可能性；而有機小分子催化劑因成本低廉、材料易得，近年來逐漸受到關注，但如何提升其催化效率和穩定性則是一大技術瓶頸。

為克服這個瓶頸，研究團隊利用三唑有機分子進行創新設計，研究證實能顯著提升二氧化碳轉化效率及應用穩定性，這個發現為有機分子催化劑的設計提供新方向，有助於推動負碳技術的進一步發展，且該技術還能調控產物，直接生成可供應用的煤氣，實現碳循環的永續目標。

洪崧富表示，此研究不僅突破有機分子催化劑在負碳技術中的輔助角色，更提高其成本效益和應用潛力，研究團隊提出有機小分子材料的設計原則，為擴大其產業應用奠定堅實基礎，期望未來該技術能助力於應對2050淨零碳排挑戰，並引領全球碳循環技術的快速發展。（編輯：陳政偉）1140225