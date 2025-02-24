英國政府投資83億元 助蘇格蘭煉油廠轉型

（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國政府今天宣布，將對預計今年關閉的格蘭茅斯煉油廠投資2億英鎊（約新台幣83億元），以推動產業轉型並促進該工業基地的未來發展。這是蘇格蘭唯一的一座煉油廠。

法新社報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，政府將在位於蘇格蘭中部的格蘭茅斯（Grangemouth）投資「新機會」，以「確保這個工業基地的長久未來」。

格蘭茅斯煉油廠的所有者Petroineos於2023年決定，要將這座英國歷史最悠久的煉油廠改建為進口碼頭，理由是燃料產品需求減少。此次關閉將造成400多人失業。

施凱爾宣布，公有綠色能源基金「國家財富基金」（National Wealth Fund）將投資2億英鎊，希望鼓勵民間投資再生能源，並推動英國在2050年底前實現淨零的目標。

施凱爾在格拉斯哥（Glasgow）的蘇格蘭工黨（Scottish Labour Party）大會上表示：「我們將支持這個象徵蘇格蘭工業輝煌的地方。」蘇格蘭工黨為英國工黨（Labour Party）的分支。

去年贏得選舉的施凱爾承諾要推動潔淨能源發展，他表示，這個地點「擁有巨大的復興潛力」，舉例來說，未來可以發展生質燃料或氫能源。

根據一項聲明，英國政府也宣布提供人才轉型培訓資金，並將為格蘭茅斯尋求「可行的低碳工業未來」。

施凱爾指出，向再生能源轉型「必須務實管理」，並補充說，「我們水域中的石油和天然氣也對我們的安全十分重要」。

施凱爾表示，「石油與天然氣在接下來幾十年仍是蘇格蘭未來的一部分」，不過他的工黨政府已計劃禁止在北海（North Sea）進行新的石油與天然氣探勘。

英國兩大工會之一「聯合工會」（Unite）長期以來反對關閉這座煉油廠，因此對此聲明表示歡迎，認為這是「朝正確方向邁進的一步」。

英國與蘇格蘭政府去年已承諾提供1億英鎊，透過「投資當地能源專案」，在格蘭茅斯地區創造就業機會。

英國去年關閉了最後一座燃煤電廠，此舉對英國努力汰除化石燃料的過程具有里程碑意義。該國政府也計劃在2030年底前停止銷售汽、柴油車。

然而，有些人擔心，像蘇格蘭這樣的石油產地，很難在保護化石燃料產業工人的同時轉向再生能源。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1140224