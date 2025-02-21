澳洲投入逾200億元助綠鋼生產 擴大紓困1座鋼鐵廠

（中央社雪梨20日綜合外電報導）澳洲政府將提供一項10億澳幣（約新台幣209億元）援助方案，除了支持綠色鋼鐵供應鏈和生產，也將擴大紓困本地1座經營困頓的鋼鐵廠，並協助其綠色轉型。

法新社報導，位於南澳州（South Australia）的懷阿拉鋼鐵廠（Whyalla Steelworks）由於負債累累，旗下超過1000名工人面臨失業。澳洲政府資料顯示，這座鋼鐵廠是澳洲碩果僅存的2座煉鋼廠之一，該廠供應澳洲75%結構鋼材。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天矢言大力整頓懷阿拉鋼鐵廠；該工廠由英國億萬富豪古普塔（Sanjeev Gupta）旗下鋼鋁集團GFG Alliance負責營運。

艾班尼斯說道：「隨著全球逐漸轉向低碳排鋼鐵，投資綠色鋼鐵有助確保市場未來對澳洲鐵礦砂的需求。鑒於鋼鐵生產現占全球碳排比重達8%，因此綠色金屬在全球脫碳過程中至關重要。」

他還說，懷阿拉鋼鐵廠將從一檔新成立的主權基金「綠鐵投資基金」（Green Iron Investment Fund）獲得多達5億澳幣資金。

澳洲政府已規劃撥款超過19億澳幣，用於協助這座鋼鐵廠償債和升級基礎設施，期盼該廠以造成較少污染的方式持續營運。

鋼鋁這類金屬通常由大型工廠生產，這些工廠大幅依賴容易造成汙染的燃煤發電。如今，這項新計畫尋求以再生能源為這些工廠供電，以期減少碳排。

澳洲勞工工會（Australian Workers' Union）秘書長法羅（Paul Farrow）表示，懷阿拉鋼鐵廠的存續，將影響澳洲的經濟自主權。

法羅說道：「懷阿拉鋼鐵廠供應國內3/4鋼鐵需求，若少了它，本地營建領域就只能仰賴外國進口。」（譯者：王嘉語/核稿：洪啓原）1140221