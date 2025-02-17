合庫銀創金融業先例 5家分行通過自願減量專案

（中央社記者張璦台北17日電）合庫銀行今天表示，成功以5家分行申請通過自願減量專案，10年共計減少240公噸CO2e，執行專案後的減量實績，每年經查驗機構查證及環境部審查通過後可取得碳權，並可選擇自用或至台灣碳權交易所交易，創金融業先例。

合庫銀表示，提出「北斗、平鎮、復興、西臺中以及南興分行汰換高效率光源及空調設備自願減量專案」，以更換5家營運據點的既有照明或空調設備，提高能源使用效率，達成節電並降低溫室氣體排放量成果。

合庫銀指出，該專案於114年1月6日獲環境部審議通過註冊，專案投入期間10年，預估每年減少24公噸CO2e，10年共計減少240公噸CO2e，執行專案後的減量實績，每年經查驗機構查證及環境部審查通過後可取得碳權，並可選擇自用或是拿至台灣碳權交易所交易，創金融業先例。

為營造綠色辦公環境，合庫銀表示，推動全國238處響應參與綠色辦公，為金融業之冠，並舉辦營業單位節電競賽激勵措施，鼓勵營業單位從工作日常落實節能減碳，110年至112年國內營業單位減少用電量達405.66萬度，節電率為14.18%，預估節省的碳排放量為2003公噸CO2e。

展望未來，合庫銀指出，將持續深化ESG理念，透過創新金融工具與完善的減碳策略，協助更多企業實現低碳轉型目標；同時，將不斷強化自身的永續經營，推動社會與環境的和諧共存，攜手客戶與社會邁向永續未來。（編輯：張均懋）1140217