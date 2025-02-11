2050達標淨零排放 越南批准國家碳市場計畫

（中央社河內11日綜合外電報導）越南當地媒體指出，越南政府已批准國家碳市場發展計畫，以落實國家自定貢獻（NDC）的減排承諾，達成2050年淨零排放目標。

碳產業新聞網站Carbon Herald引述有官方背景的新聞網Vietnam+報導，國家碳市場發展計畫將建立兩大核心交易商品：「溫室氣體排放」（GHG）配額與「經認證的碳信用額度」（CCC），兩者均可在市場交易。

越南總理范明正今年1月底簽署的這項計畫，關鍵期程包含2025年6月前建構完成碳市場法律架構，制定碳信用額度交易、抵換機制及配套基礎設施。

具體實施則分兩階段：2025到2028年試辦區域性市場運作，2029年正式啟用全國的碳交易系統。

這項計畫的精神還包括為溫室氣體減排籌措新金流，支持綠能技術轉型，提升越南企業在國內外市場競爭力。重點任務包含開發碳市場的交易商品、註冊參與者、建立國家登記系統與碳交易平台、組織市場運作，並加強觀念培育等。

市場人士認為越南這套系統，溫室氣體排放配額應是政府設定的排放上限（類似所謂排放權），受減排管制的企業可在上限內排放，如果企業的排放量低於配額，它可以將多餘的配額出售，如果超標就需要購買額外配額，功能偏向所謂的強制性碳市場。

認證碳信用額是指經過認證的減排量，例如來自可再生能源、植樹造林等減排項目。企業或機構可以購買碳信用額度來抵消自身排放，功能偏向所謂自願性碳市場。（譯者：陳亦偉）1140211