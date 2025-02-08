歐盟擬簡化碳邊境稅 減輕大多數企業負擔

（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）歐盟氣候政策執委胡克斯特拉表示，歐盟執委會可能會考慮將碳邊境稅限縮至僅適用計畫中20%的企業，讓幾乎占所有相關碳排量的公司負擔即可。

路透社報導，此舉是歐盟為減輕企業監管負擔所採取的措施之一，預計能讓數以萬計企業免受世界第一個碳關稅之苦。

名為碳邊境調整機制（CBAM）的政策將從2026年起對進口至歐盟的鋼鐵、鋁、水泥等商品，依製造過程中產生的二氧化碳排放量徵收費用，算是一種環保關稅。

胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）6日表示，歐盟執委會的分析發現，在碳邊境稅涵蓋的碳排中，高達97%的排放都集中於CBAM計畫內僅20%的企業。

胡克斯特拉在執委會會議中告訴歐洲議會（European Parliament）：「那麼，讓約80%的企業免於行政工作負擔豈非更明智？我認為是的。」

胡克斯特拉說：「我們目前的想法實際上對企業來說是巨大負擔，讓他們填寫大量文件、處理繁瑣程序，卻沒有任何好處，事情不能這樣辦。」

歐盟簡化政策目的是使本土產業更有競爭力，同時也應對美國總統川普準備大幅削減氣候監管之舉。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）保證，這項簡化提案不會削弱歐洲的氣候承諾。

業界估計若按現行規定，光是在德國就有2萬家進口符合條件商品的企業需支付碳關稅。

歐洲進口商預計要把碳排成本轉嫁給全球供應商，這項政策受到中國、南非和巴西等貿易夥伴的強烈批評，稱此舉形同懲罰開發中經濟體。

布魯塞爾當局正在起草預計本月發布的提案，以簡化部分產業批評過於複雜且繁重的永續政策。歐盟官員告訴路透社，CBAM可能也會包含在其中。

歐盟構思CBAM目的是讓進口商品與歐洲產業的碳價負擔一致，然而有些產業團體示警，他們的企業難以從國際供應商取得CBAM所需資料。

布魯塞爾當局強調，碳關稅目的是維持公平競爭環境，並防止歐洲企業為規避歐盟氣候政策而將業務移轉至海外的工具。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1140208