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政府顧問：若無重大變革 德國2030氣候目標恐跳票

2025/02/06 16:15:27

（中央社柏林5日綜合外電報導）德國政府的氣候顧問「氣候變遷專家委員會」在今天公布的研究報告表示，若不進行重大政策變革，德國可能無法達成2030年氣候目標。

路透社報導，獨立的氣候變遷專家委員會（Council of Experts on Climate Change）需定期審查國家的氣候表現。委員會表示，德國難以達成在2030年底前把溫室氣體排放量較1990年減少65%的目標，主要問題在於運輸業和營造業。

委員會去年即表示，德國可能無法達成這項具約束力的溫室氣體排放目標。

氣候變遷專家委員會這份報告發布於2月23日國會大選前夕。報告系統性地要求政府提出更新版氣候行動計畫。根據「氣候保護法」（Climate Protection Act），新政府必須在上任1年內提交。

按氣候變遷專家委員會說法，儘管溫室氣體排放量近期有所減少，但要實現2030年目標，從今年起減排速度必須加快50%。

委員會指出，能源產業的減排進展顯著，工業領域也有所改善，但這些產業近期受能源危機和德國經濟低迷影響。

委員會還提到，相較2010年至2019年，2014至2023年的減排速度有所提升，不過營造業和運輸業前景依舊黯淡，因為汽、柴油車的新車數量仍然過多。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1140206

淨零國際 德國 氣候目標

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