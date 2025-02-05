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歐洲環保署：海運業碳排量過高 須加速脫碳

2025/02/05 17:27:23

（中央社哥本哈根4日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）機構歐洲環保署（European Environment Agency, EEA）表示，海運業碳排量過高，敦促該產業採取行動，加速脫碳步伐。

法新社報導，根據歐洲環保署新發布的報告，由於運輸需求增加，海運業的甲烷排放量在2018年至2023年間「至少翻了一倍」。

歐洲環保署提到，整個海運業占歐盟整體二氧化碳排放量的3%至4%，並指出「這項比例亟需降低」。

歐洲環保署執行主任伊拉莫諾寧（Leena Yla-Mononen）透過聲明表示：「這份報告顯示，海運業必須加速減少碳足跡和水汙染等環境影響。」

報告強調，儘管海運業對歐洲經濟來說非常重要，但除了排放溫室氣體外，還會帶來水汙染、水下噪音汙染和海洋垃圾等問題，對人類和環境皆構成威脅。

海運業的二氧化碳排放量在2022年達到1億3750萬噸，與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前相當、較2021年增加8.5%。

此外，歐洲的氮氧化物排放量在2015年至2023年間平均增加約10%。部分地區的增幅尤為明顯，例如大西洋地區增加33%，北極地區增加32%。

漏油也是一大污染源，這類事件主要發生在北海與地中海等航運頻繁的區域。此外，來自船舶的廢水和塑膠汙染也對環境造成影響。

報告指出，漁業和海運業過去10年間產生的海洋廢棄物已減少一半，但仍難以全面追蹤汙染情況。

伊拉莫諾寧強調，必須「加速轉向更潔淨的燃料、推動永續港口與航運作業，以減少對海洋及沿海生態系統的影響」。

歐洲環保署指出，目前全球總噸位只有3.3%使用替代燃料和電池運輸，由於多個產業都在爭奪生質燃料，導致供應受限。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1140205

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