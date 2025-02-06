富邦媒推減碳儀表板 會員綠色消費成果看得見

（中央社記者何秀玲台北6日電）電商龍頭富邦媒今天宣布2025年首波ESG行動計畫，並推出「減碳儀表板」，綠活會員可檢視個人減碳成效；透過「跨倉集中到貨」與「多元門市取貨」等綠色物流服務，會員可即時查閱累積減碳數據，希望加速綠色消費模式的普及。

富邦媒今天發出新聞稿說明，今年ESG（環境保護、社會責任及公司治理）計畫將推出減碳儀表板，富邦媒的綠活會員可透過減碳儀表板「量化」與「可視化」減碳成果，呈現會員的環保貢獻，例如當會員選擇跨倉集中到貨，每次等同於減少2.5支塑膠吸管的使用量。

富邦媒表示，綠色物流服務其一為「跨倉集中到貨」，也就是若消費者訂購的商品需由多倉出貨，momo將透過既有倉對倉轉運車趟，將客戶訂購的商品集中至集運倉合併出貨。

富邦媒指出，透過跨倉集中到貨機制，紙箱使用量顯著下降，預估每月減少6萬個紙箱，整體減碳效益達5.6公噸CO2e，相當於5491棵樹一年的碳匯量。

另一綠色物流服務為「多元門市取貨」，包括使用超商、台灣大哥大門市、台北捷運i郵箱等取貨，而非宅配到家，相當於每次可減少2.6支塑膠吸管；累積3次等於減少1支免洗筷使用量。

同時，富邦媒透過「最佳配送路徑模擬」，幫助物流士規劃最適配送路徑，利用訂單熱點分析，縮短物流最後一哩路，有效降低碳排放並提升整體配送效率。

在減少包裝方面，富邦媒表示，善用AI建置「最適包裝建議」透過3D模型演算法，在倉庫理貨時自動建議最適合的包材與箱型，確保每筆集中到貨訂單的商品都能以最佳方式裝箱，可提升包裝效率、減少緩衝材使用。

富邦媒於2023年9月啟動「綠活會員」計畫，會員數從2023年底32.2萬人，至2024年底攀升至66.9萬人，年增107%。（編輯：楊凱翔）1140206