中市府偕台積電造林 估30年創千噸減碳效益

（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市府今天表示，攜手台積電合作啟動海岸造林專案，台積電進行新植造林工作，後續雙方共同維護，造林面積近3公頃，30年至少可取得減碳額度約1011公噸二氧化碳當量的碳權。

台中市農業局今天發布新聞稿指出，市府攜手台積電合作「海岸造林碳匯自願減量專案」通過環境部審查，地點在台中市大安區南莊海堤旁（專案邊界非位於事業範圍內），110年10月啟動，種植共計4萬4850株，造林面積約2.834公頃，樹種以黃槿、草海桐、水黃皮為主，新植種植利用雙柱型水源寶育樹盆種植苗木。

期間歷經成立專案執行團隊、基線情境基本調查、新植造林、撰寫專案計畫書及委託第三方查驗機構確證。113年2月向環境部提出專案註冊申請，經國內專家學者辦理多次審議，今年1月21日同意註冊申請，完成以海岸旁場地新植造林進行碳匯註冊而成功的案例。

農業局說明，本專案案場工作執行，第1至3年為台積電進行新植造林工作，第4至30年則由台中市政府與台積電共同經營維護、撫育，透過定期巡視植林情形，確保樹存活率，以取得預期碳減量額度，除讓政府機關節省維護人力與經費負擔外，也讓企業實踐ESG目標，營造雙贏局面。

農業局表示，30年至少可取得減碳額度約1011公噸二氧化碳當量（CO2e）的碳權。（編輯：李淑華）1140205