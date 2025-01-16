高鐵減碳 回收保特瓶做制服、車上用品改減塑材質

（中央社記者汪淑芬台北16日電）台灣高鐵公司響應「2050淨零排放」國家減碳目標，利用回收保特瓶製成環保布料做制服，車廂座椅頭靠墊、列車上熱飲杯蓋也更換為減塑材質，並推出環保材質高鐵特色紀念品。

台灣高鐵今天在高鐵南港站，舉辦「台灣高鐵永續循環行動」記者會，介紹以100% THSRC RECYCLED為理念發想的行動。

台灣高鐵說，目前正逐步汰換高鐵員工制服材質，改由100%車站回收的寶特瓶製成的環保布料製作，並將車廂座椅頭靠墊、列車上的熱飲杯蓋更換為減塑材質，2024年已成功減少17公噸廢棄物，相當減碳近48公噸。

台灣高鐵說，未來將持續透過「永續循環行動」，讓高鐵減碳成效倍增，更期盼旅客透過自主將垃圾減量。

台灣高鐵總經理鄭光遠說，近年來，ESG已蔚為全球風潮，「2050淨零排放」更是台灣與世界各國的共同目標，身為國家骨幹運具的台灣高鐵，以實際行動回應這波永續、淨零趨勢。

鄭光遠說，台灣高鐵也特別與raingo合作，自3月起，旅客就可以在高鐵12個車站享受到台灣高鐵與raingo合作推出的「環保共享傘」貼心服務；還可透過raingo在北台灣超過500個站點的便利平台，直接在高鐵車站及台北/桃園等地的商場、捷運站內借、還傘。

今天記者會上也同步展示，台灣高鐵與大豐環保科技公司、樂眾科技公司、春稻企業公司、全家福公司、遠東新世紀公司以及富雨洋傘公司等多家企業共創的成果，包括由車站回收寶特瓶製成的棒球帽、原子筆與摺傘，及回收微波食品餐盒製成的購物袋等高鐵特色紀念品。（編輯：陳政偉）1140116