>永續台灣

高雄金融科技創新園區開幕 陳其邁：綠色金融生態圈

2025/01/15 16:40:23

高雄金融科技創新園區15日在亞灣區開幕，高雄市長陳其邁（左4）、金管會副主委陳彥良（右4）將象徵綠色金融誕生的金蛋敲破。中央社記者林巧璉攝 114年1月15日

高雄金融科技創新園區15日在亞灣區開幕，高雄市長陳其邁（左4）、金管會副主委陳彥良（右4）將象徵綠色金融誕生的金蛋敲破。中央社記者林巧璉攝 114年1月15日

（中央社記者林巧璉高雄15日電）高雄金融科技創新園區今天在亞灣區開幕，市長陳其邁說，園區與碳交所、淨零學院及亞洲資產管理中心高雄專區等，形成完整綠色金融科技生態圈，帶動新創與基石產業。

陳其邁致詞時表示，在金管會支持下，高市府與頂尖大學、金融業者合作，針對金融新創領域發展育成輔導、人才培育、跨域創新實證、國內外交流參展，發展多元綠色金融產品及服務。

陳其邁說，園區未來也將鏈結同樣位於高雄的台灣碳權交易所、淨零學院、亞洲資產管理中心高雄專區等資源，透過金融產業影響力，鼓勵產業淨零轉型、建構完整產業鏈。

「高雄金融科技創新園區」目前有9家廠商進駐，是全台灣首座以綠色金融科技為主題，同時也是台北以外首座金融科技創新園區；透過產官學研合作，以金融為主軸、淨零永續為方向，打造綠色金融科技創新生態圈，提供友善創業發展環境。

金管會副主委陳彥良表示，高雄園區有助於培育台灣在綠色金融科技領域專業人才，並借助金融科技力量，協助企業實現創新與轉型，為全台灣智慧永續發展奠定基石，金管會全力支持高雄園區各項營運計畫。

中國信託金控總經理高麗雪表示，中信銀行作為首年唯一的跨域創新實證廠商，已鏈結金融科技創新資源與在地企業合作，攜手中鋼及李長榮化工實證轉型金融應用可行性。

高麗雪指出，藉由科學評估指標確立企業脫碳轉型進程，接軌國際格拉斯哥淨零金融聯盟（Glasgow Financial Alliance for Net Zero, GFANZ），並與高雄在地中小企業合作導入AI數位碳管理平台，以更有效率及節省方式取得第3方查證報告，並完成減碳目標設定及路徑規劃。

經發局長廖泰翔簡報時說明，高雄市擁有智慧製造與國際物流樞紐的產業優勢，近年大力發展數位及淨零轉型，具備充足條件與潛力發展國際金融科技。

廖泰翔說，園區將結合「金融創新」及「科技新創」，與國立清華大學、中國信託、KPMG及工研院合作，針對金融新創領域發展育成輔導、人才培育、跨域創新實證，推動在地產業創新實證，也將提供綠色金融科技課程及國內外活動等服務，促進金融科技領域創新合作與發展，打造連結國際的創新生態系。（編輯：陳仁華）1140115

高雄金融科技創新園區15日在亞灣區開幕，辦公室位於宏泰高雄新創大樓2樓，透過產官學研合作，以金融為主軸、淨零永續為方向，打造綠色金融科技創新生態圈。中央社記者林巧璉攝 114年1月15日
高雄金融科技創新園區15日在亞灣區開幕，辦公室位於宏泰高雄新創大樓2樓，透過產官學研合作，以金融為主軸、淨零永續為方向，打造綠色金融科技創新生態圈。中央社記者林巧璉攝 114年1月15日
工研院 台灣 金管會 高麗雪 高雄市 陳其邁 廖泰翔 淨零台灣 陳彥良

相關新聞

面對全球暖化、極端氣候的挑戰，台灣身為地球公民的一分子，責無旁貸。中央社在邁向百年之際，一本專業，建構淨零碳排網站，以國際報導為經、國內報導為緯，提供第一手、即時的淨零趨勢、法令與科技新知，帶領讀者與國際社會同步，邁向低碳未來。

Logo設計理念：結合中央社企業識別（CNA）及兩個無限符號（∞），象徵對環境永續付出、循環不懈的承諾。

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明。當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。

友站連結