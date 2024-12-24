屏東2社區環保綠生活 獲環境部低碳永續競賽肯定

（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）屏東內埔鄉東片村推友善農法，成立綠能科技生產合作社，投入能源轉型；隘寮村復育淺山林相，落實淨零生活，2村著重自然碳匯，獲環境部低碳永續競賽銀級及銅級組特優肯定。

因應氣候變遷，並落實淨零排放目標，環境部氣候變遷署每年舉辦「低碳永續家園村里多元競賽」，鼓勵已獲認證村里夥伴，結合在地企業商家協力，深耕減碳行動，帶動全民參與，加速淨零轉型。屏東內埔鄉東片村及隘寮村代表屏東參賽，獲得銀級組及銅級組特優肯定。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，東片村以農、畜業為主，串聯8家農場，成立農村型社會企業「東片寶石村股份有限公司」、社區型微生物資材中心，推動友善農法與土壤倡議，並打造「東片社區寶石村生態博物館」，將社區營造為教育空間，今年更成立「大武山公民社區綠能科技生產合作社」引領社區投入能源轉型工作。

另外，隘寮村以原生種植物黃荊研發生活用品，打造荊隘185品牌，推廣原生種植物及黃荊循環應用，並以廢木料打造零廢示範場域，成立屏東第1個社區型的環保認證餐廳「愛聊食堂」。此外，於五落水圳廣植相思樹復育淺山林相，增加森林面積，更著手食衣行等方面改變民眾習慣，落實淨零生活轉型。

屏東縣長周春米表示，屏東縣在低碳永續家園認證輔導過程中，協助村里由生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活及永續經營等6大面向，發展具在地特色的減碳固碳策略，東片村與隘寮村投入環境改善，近年更著墨於淨零與自然碳匯。

周春米說，很開心兩社區獲得特優肯定，期望為核心，複製自然碳匯土壤倡議、原生樹種造林及能源轉型等經驗至全縣社區，再透過點線面串聯，提升整體淨零轉型及氣候變遷因應量能。（編輯：謝雅竹）1131224