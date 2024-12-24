宏碁首登道瓊永續世界指數 和碩號召供應鏈減碳

（中央社記者吳家豪台北24日電）電腦品牌廠宏碁今天宣布首度登上2024年道瓊永續世界指數（DJSI World Index），這項指數由標普全球（S&P Global）在企業永續評估（CSA）中遴選全球永續領導企業。

此外，代工廠和碩23日舉辦供應鏈低碳轉型大會，並通過碳管理平台第三方驗證，持續邁向淨零減碳。

宏碁發布新聞稿說，宏碁在標普全球BMI指數（S&P Global BMI）之中的2500家大型企業，以長期在經濟、環境與社會的各方面表現，排名前10%企業。

宏碁2024年第11度蟬聯道瓊永續新興市場指數（DJSI Emerging Markets Index），在S&P Global CSA的電腦、周邊設備及辦公電子產品（THQ）產業類別中位列頂尖企業，並於多項指標取得滿分，包含透明度與報告（Transparency & Reporting）、重大性（Materiality）及客戶關係管理（Customer Relationship Management）。

宏碁已加入RE100再生能源倡議，2023年於全球使用48%可再生電力，並在多個地區實踐100%可再生電力的使用。

和碩23日舉辦線上供應鏈低碳轉型大會，以實際行動有效減少供應商參與實體會議所產生的交通碳排放，持續推進在永續發展領域的努力。

和碩本次大會聚焦於範疇三（Scope 3）的減碳目標，邀請專業顧問與合作廠商共同探討低碳轉型的具體做法與數位化解決方案。同時，和碩也宣布其碳管理平台已於12月完成第三方機構驗證，為供應鏈數據透明化與減碳行動的重要里程碑。

和碩指出，供應鏈低碳轉型是實現淨零排放的核心挑戰之一，也是企業邁向永續發展的關鍵。本次大會不僅是推動減碳行動的重要方式，更為供應鏈廠商提供學習與合作的契機，未來將持續加強在碳管理方面與合作廠商的共同投入。（編輯：林家嫻）1131224