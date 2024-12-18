聯電與CIP渢妙風場簽約 30年買300億度離岸風電

（中央社記者張建中新竹18日電）聯電今天宣布，與哥本哈根基礎建設基金（CIP）旗下第5號旗艦基金（CI V）投資開發的渢妙一期風場，簽署企業購電協議，聯電將購買離岸風電，承購該風場至少30年總量超過300億度再生能源。

聯電發布新聞稿指出，這是聯電史上規模最大的再生能源交易案，將有助於集團達成2030年50%再生能源使用目標，並推進2050淨零排放及RE100的目標。

聯電副總經理吳宗賢說，與CIP渢妙一期風場簽署企業購電協議，是聯電推動永續發展策略及淨零轉型的重要里程碑。聯電將持續推動節能減碳，善盡地球公民的責任，除了增設高效率溫室氣體處理設備和不斷提升專業製程技術以達到節能，同時更積極地採用再生能源，以實踐2050淨零排放目標。

聯電表示，公司依循以國際科學基礎減碳目標擘劃的減碳路徑，持續推動「積極自主減碳」、「全面採用再生能源」、「投資淨零碳技術」淨零行動3部曲。

據統計，聯電集團於2023年範疇一與範疇二排碳已較基準年2020年減少26%，提早達成原訂2030年目標。為加速淨零轉型的腳步，聯電進一步簽署SBT淨零目標承諾，將2030年減碳目標由25%提升至42%，積極應對氣候變遷帶來的挑戰，追求環境的永續美好。

因應建置產能需求，聯電董事會今天通過資本預算執行案，預計投資金額新台幣184.98億元，將依各資本支出預算案計畫執行。（編輯：楊凱翔）1131218