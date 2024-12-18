中央社城市永續論壇 學者籲加強民眾凝聚力

涉己新聞

（中央社記者張雄風台北18日電）中央社城市永續高峰論壇邀各界專家、地方政府與會討論。台北大學公共事務學院院長陳明燦最後總結，應城鄉視為一體進行永續性規畫，且城鄉發展若能加強民眾參與、會更有凝聚力。

為響應全球趨勢並推動城市永續發展，中央社今天下午於集思交通部國際會議中心舉辦「城市永續高峰論壇」，邀請產、官、學、研各權威代表與會齊聚一堂，學者和政策制定者，共同探討城市發展的永續性。

今天系列活動最後邀請台北大學公共事務學院院長陳明燦主持「永續共好 焦點對談」討論會，盼匯聚各界觀點為台灣城市永續貢獻新解方。

談到發展城市永續最大的困難，花蓮縣觀光處長余明勳認為就是「人心」，有時會因為民意，讓城市永續面臨最大的挑戰。

新竹市文化局長王翔郁呼應前述，認為這是結構性的問題，應從教育著手。他提到，現在很多都是眼前的東西，AI、資通訊人才愈來愈多，但人文思考是否足夠也應該要關注。

雲林縣觀光處長陳璧君認為，全台灣除了六都以外都是鄉村，應該是談「城鄉永續」；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也是一個省思，透過科技數位可以居家上班，其他國家在疫情期間已經改變過去都要在辦公大樓上班的型式；政府要思考如何用科技、AI縮短城鄉差距，只要所在地的生活環境舒服，就會去珍惜、去愛。

唐獎教育基金會執行長陳振川建議地方政府與當地的NGO加強合作，他舉例如花蓮有慈濟，是全世界最好的NGO團體，平常就要進行防災演練，可能一開始因為宗教有衝突，但隨時間慢慢融合，現在關係也非常好；每個地方政府要善用這方面的資源，建立體系、隨時應變，不要讓一個災變的陰影，限制居民的經濟、生活發展，是要注意面對的挑戰。

中華民國會計師公會全國聯合會ESG永續發展委員會主任委員成昀達強調應重視「機會的延續性」，將城市自己的發展機會，變成永續立基的優勢，甚至商業化、都是SDGs強調的重點。

成昀達進一步說明，應該關注的不是未來有什麼風險、限制，而是透過永續契機所延伸的機會，型塑城市市民共識，甚至以揭露ESG目標、行銷等方式，想辦法變成這塊土地人民的共識、轉化為向心力，更能延伸、突破。

陳明燦總結，城鄉發展若能加強民眾參與、會更有凝聚力，也就能更有規畫；也呼籲產官學來看待城鄉是一體的，進行永續性規畫。（編輯：李亨山）1131218

中央社18日在台北舉辦「城市永續高峰論壇」，台北大學公共事務學院院長陳明燦（右）最後總結時指出，應將城鄉視為一體進行永續性規畫，且城鄉發展若能加強民眾參與、會更有凝聚力。中央社記者謝佳璋攝 113年12月18日