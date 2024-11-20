COP29聚焦籌措資金抗氣候變遷 擬議新稅制一次看

（中央社巴庫19日綜合外電報導）為協助較貧窮國家應對全球暖化，聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）的目標是每年籌集1兆美元（約新台幣32兆元）以上資金，有些人認為新稅收是達標的方法之一。

路透社報導，由法國、巴貝多與肯亞領導的「全球團結稅工作小組」（Global Solidarity Levies Task Force, GSLT）正在探討相關議題。以下是該組織最新報告的摘錄，包括正在討論的選項以及估計可籌集到的資金。

航運業

航運業占全球碳排量的3%，是最接近達成共識的徵稅對象。

GSLT表示，太平洋和加勒比海島國提議對每噸二氧化碳當量徵收150美元的固定稅率，每5年提高一次。歐洲聯盟（EU）和日本贊成在2027年對每噸碳排徵收100美元；巴哈馬和賴比瑞亞等國則提出每噸約18.75美元的初始固定稅率。

GSLT引用聯合國貿易和發展會議的研究指出，每噸150至300美元的稅率可在2027至2030年間每年籌集1270億美元。隨著船隻汙染程度降低，2041至2050年間將降至360億美元。

航空業

航空業的碳排占全球總量的2%，但通常免課增值稅或銷售稅。GSLT正在討論的徵稅選項包括煤油燃料稅、私人飛機燃料稅、豪華機票稅和飛行常客稅，預計每年可籌集190億至1640億美元。

化石燃料

各國目前已透過增值稅、碳稅、排放交易系統，以及對石油公司徵收權利金等方式對化石燃料徵稅。GSLT表示，未來可透過開採稅或向能源企業徵收「暴利」稅來籌集資金。

根據綠色和平組織（Greenpeace）今年發布的報告，若今年對每噸開採量徵收5美元的「氣候損害稅」，將能帶來2160億美元收入。

金融交易

奧地利經濟研究所（Austrian Institute of Economic Research）預估，對全球股票和債券交易徵收0.1%的稅率，以及對衍生性產品交易徵收0.01%的稅率，每年將可籌集2380億至4190億美元。

碳

GSLT表示，目前全球83個司法管轄區中有75種碳定價機制，其中36種為排放權交易系統（ETS），另外39種為碳稅，共涵蓋全球碳排量的24%。

根據國際貨幣基金（IMF）提出的一項計畫，各國將商定每噸50美元的最低價格，或根據各國開發階段分別徵收25美元、50美元或75美元。

富人稅

一份由20國集團（G20）峰會東道主巴西支持的報告提議，對全球大約3000名億萬富翁徵收2%的全球最低財富稅，如此一來，每年可籌集約2500億美元。

加密貨幣

比特幣等加密貨幣是由能源驅動的算力取得，而「挖礦」的能源消耗會造成大量碳排。IMF曾預估，對每度電徵收0.045美元的全球用電稅將能籌集52億美元。

IMF研究顯示，對加密貨幣交易徵收0.1%的稅可籌集158億美元資金，而徵收20%的資本利得稅可籌集高達3230億美元。

塑膠

GSLT引述澳洲非營利組織「麥德魯基金會」（Minderoo Foundation）的分析結果表示，若針對初級聚合物生產行為課徵每公噸60至90美元的費用，每年可籌集250至350億美元。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1131120