COP29氣候談判陷僵局 各方期待G20峰會領袖介入

（中央社巴庫16日綜合外電報導）第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）已進行一半，不過各方協商陷入僵局。外界期待20國集團（G20）峰會領袖介入，促成關鍵談判中一項重要的金融協議。

法新社報導，在亞塞拜然首都巴庫（Baku）登場的COP29，經過近一週的討價還價，各國仍未能就一項針對開發中國家氣候行動投資的1兆美元方案達成協議。

外交官員在裏海附近一間體育館通宵起草新協議，不過內容只是突顯了分歧，與先前文本幾乎沒有差別。

不願透露姓名的法國外交官對進行中的協商表示：「我們絕對希望在巴庫達成協議，因為這符合集體利益。」但是「我們顯然陷入僵局，現在的狀況遠未達到達成協議的程度」。

各國部長面臨一場艱巨挑戰，試圖在峰會於11月22日結束前打破僵局。

亞塞拜然副首席談判代表貝賈諾夫（Samir Bejanov）表示：「還有很多、很多事要做。」

「過去幾天裡，有人懷疑我們是否能夠共同兌現承諾。現在是談判代表證明這些人是錯誤的時候。」

隨著大會第一週結束，樂觀的情緒逐漸消退，但一些與會者提出了較為積極的看法。

愛爾蘭氣候部長萊恩（Eamon Ryan）表示：「情況並不像表面看起來那麼糟糕。」

外界將密切關注18日於巴西召開的20國集團（G20）領袖峰會，是否出現政治意願跡象，讓陷入僵局的巴庫談判重獲生機。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）表示：「隨著G20領袖前往里約熱內盧，全世界均關注並期待強烈的訊號表明，氣候行動是全球最大經濟體的核心業務。」

對全球溫室氣體排放責任最小的一些開發中國家，希望每年能獲得1.3兆美元，協助它們適應氣候變遷並轉型為清潔能源。

這些開發中國家已債台高築，不希望承諾的金額以貸款形式出現。他們要求的總額，遠高於美國、歐盟與日本等捐助國家目前提供的數字。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1131117