大咖不去、代表團退場 COP29氣候談判烏雲罩頂

（中央社記者田習如布魯塞爾特稿）有人推給航班不便，有人推給天候不適，正在亞塞拜然首都巴庫舉行的COP29氣候大會，人氣遠不如上屆，但政壇大咖們的缺席其實都因「自家後院失火」，無暇顧及也是「火在燒」的全球抗暖化議題。

聯合國氣候變化綱要公約締約方第29次會議（COP29）11日開幕，12、13兩日剛開完元首級氣候峰會，接下來是部長級會議及公開或檯面下的協商角力，以期在22日閉幕前達成共識、端出好看的氣候承諾目標。

不過，前兩日高峰會有許多重量級國家元首未出現在巴庫（Baku）這個多風的城市，吹散了本屆COP的氣勢。

美國總統拜登（Joe Biden）連兩年未出席，去年代表他的副總統賀錦麗（Kamala Harris）也剛在美國大選落敗，國務卿布林肯（Antony Blinken）則忙著訪歐，安撫北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）夥伴們對川普（Donald Trump）勝選的焦慮。多數人大概都能諒解拜登政府今年只由氣候特使領銜出席COP的窘境。

對氣候議題最具企圖心、領先全球設定高目標的歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），上任以來首度缺席氣候峰會，明顯理由是她的下一屆執委們正在準備通過歐洲議會（European Parliament）的人事同意權投票，她得留下來與各黨派合縱連橫，確保新政府盡快順利就位。

不過，范德賴恩的第2任期還沒開始，歐盟氣候政策便已調整不少。包括農民團體反彈的農業溫室氣體排放限制、汽車產業爭取延後的2035年新車零碳排目標等，影響歐盟在氣候領域的全球領導力。在歐盟內部仍處於懸浮的政治氛圍下，她跳過這一屆COP也不難理解。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的執政聯盟宣告瓦解，準備重新改選國會；巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）輕微腦出血，雖然醫師說他已可出行，但謹慎為上也無可非議；中國國家主席習近平自從2015年巴黎氣候峰會之後，就再也沒親自出席過COP，所以這次不去並不意外。

但還不只這些。7月剛挺過國會改選的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、9月剛挺過不信任投票的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），這兩個氣候峰會明星級常客今年也缺席。

雪上加霜的是，COP29主辦國亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）昨天在峰會發言時段批評法國、荷蘭不顧太平洋島嶼屬地的氣候問題，還稱之為「新殖民主義」，導致法國決定抵制，生態轉型部長潘尼耶-胡納歇（Agnès Pannier-Runacher）取消原訂下週飛往巴庫的行程。

還有阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）昨天下令已在巴庫的80位政府代表團成員退出COP會議，據西班牙獨立媒體Climática報導，米雷伊的退出理由是「不想妨礙會議共識」。

英國「衛報」（Guardian）指出，像川普和米雷伊這類氣候暖化懷疑論者，會不會帶頭退出國際氣候協定，已引起憂慮。

如此這般，COP29的畫面於是有著滿滿的石油大國代表團。根據氣候議題網站CarbonBrief報導，登記出席人數前5大國家依序是主辦國2229人、巴西1914人、土耳其1862人、主辦去年會議的阿拉伯聯合大公國（UAE）1011人，以及中國969人。

因此像阿利耶夫發言稱石油是「神賜的禮物」這類言論占據COP29新聞版面，也就不足為怪。

今年氣候會議最大重點是要對新的全球氣候融資（climate finance）設定目標。上一輪國際談判達成的目標是由已開發國家在2020年前每年提供開發中國家至少1000億美元（約新台幣3.26兆元）的財務支持，以助其節能減碳。這個目標在2022年終於達成，但被批評大部分用貸款，小部分才是捐贈，對弱國財政幫助不大。

CarbonBrief分析，這次開發中國家希望大幅提高氣候融資目標，且大部分資金來自已開發國家的公共財庫、降低貸款比例，但已開發國家則希望目標金額只要不少於上一輪就好，資金來源更多出自民間投資和開發銀行，並且富有的開發中國家也該出錢。

歐盟官員在COP29開議前對媒體的匿名簡報會上，就表示「有能力的開發中國家也該對氣候融資有所貢獻」，接著便拿中國與歐盟比較，首先指出目前歐盟的人均溫室氣體排放量只略低於中國，又說從歷史責任來看，從1850年算來至今歐盟與中國的排放量已經差不多。

「歷史責任」是中國等國主張歐美已開發國家須負擔較多減碳責任的主要論據。根據聯合國環境規劃署（UNEP）10月發布的溫室氣體排放報告，中國不但是占全球30%的最大排放國，自1850年到2022年的累計排放量占全球12%，與歐盟27國合計相當，而且2022年歐盟減排7.5%，中國卻增排5.2%。

根據「標準普爾全球商品洞察」（S&P Global Commodity Insights）網站報導，中國國務院副總理丁薛祥在昨天氣候峰會上說，中國自2016年以來已提供開發中國家共人民幣1770億元（約新台幣7976億元）的氣候融資，但未說明計算來源和資金提供方式。

標普換算中國等於每年為開發中國家提供27億美元（約新台幣880億元）氣候資金，美國2022年則是58億美元；另據歐盟資料，2023年歐盟的貢獻金額是286億歐元（約新台幣9839億元）。

無論怎麼比，未來美國在川普執政下應該不願再拿多少錢出來，歐盟花費重心將大力轉向國防和關鍵產業，中國恐怕不愛在多邊組織投入資金，偏好雙邊融資的政經槓桿遊戲。

各國的盤算，加上前述的缺席、早退，都讓COP29氣候融資談判烏雲罩頂。只能說，人在哪裡，心就在哪裡；但就算心在那裡，錢可不一定在那裡。（編輯：高照芬）1131115