COP29將登場 4重點認識主辦國亞塞拜然

（中央社巴黎9日綜合外電報導）第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）即將於11日登場，主辦國亞塞拜然境內石油和天然氣資源豐富，北與俄羅斯為鄰，南則與伊朗接壤。

法新社彙整出4大重點來認識亞塞拜然。

古老的歷史

亞塞拜然國名來自波斯語中的azer，意為「聖火」，指的是古老拜火教神廟中的火焰，這些火焰由地下自然湧出的天然氣或原油燃燒而成。

13世紀末，威尼斯探險家兼作家馬可波羅（Marco Polo）在行經高加索的絲路時，記錄看到了湧出的「石油噴泉」。

如今，在首都巴庫（Baku）附近的拜火教火神廟（Ateshgah）有著一團「不滅之火」，靠的就是附近地面不斷溢出的甲烷。

（中央社製圖）

石油開採的搖籃

亞塞拜然歷來是現代石油開採的發祥地之一：早在美國開始鑽探之前，巴庫附近1846年即鑽出第一口油井，不久之後四周就被更多井架包圍。

諾貝爾獎創辦人、瑞典企業家艾佛瑞德．諾貝爾（Alfred Nobel）的兩位兄長羅伯特（Robert Nobel）和路德維希（Ludvig Nobel），是亞塞拜然石油最早的一批投資人。

他們1876年起收購煉油廠和油田，隨後創立的Branobel一度成為全球最大石油公司，至1920年因亞塞拜然被納入蘇聯而被國有化。

據估計，1900年全球一半以上石油產量都來自亞塞拜然東部的阿普歇倫半島（Absheron Peninsula）。

石油天然氣共和國

亞塞拜然在蘇聯解體後於1991年獨立，石油和天然氣資源是其主要經濟支柱，這些資源現主要來自裏海的近海油氣田。

根據國際能源總署（IEA）和美國國務院的數據，碳氫化合物占亞塞拜出口的90%、占國家收入一半，並占國內生產毛額（GDP）的1/3。

國際能源總署將亞塞拜然列為天然氣和石油的「主要」生產與出口國，2022年其原油產量達3270萬噸，天然氣產量達到350億立方公尺，其中超過2/3用於出口。

根據2022年數據，亞塞拜然是全球20大石油淨出口國之一，也是全球第12大天然氣淨出口國。

對天然氣的賭注

儘管亞塞拜然石油產量自2010年達到高峰以來逐漸下降，但天然氣產量卻在迅速增加。

在各國尋求降低探排量之際，石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）成員國的亞塞拜然，捍衛把天然氣當作過渡能源之舉，並計劃在未來10年內將產量提高約1/3。

俄羅斯因全面入侵烏克蘭而遭國際制裁下，亞塞拜然希望從中獲益，透過連接亞塞拜然和義大利的供氣路線「南方天然氣走廊」（Southern Gas Corridor），成為歐洲首選的天然氣供應國。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1131110