排碳大戶台電中油拚自主減量 碳費有望大降逾6成

（中央社記者曾智怡台北26日電）碳費開徵在即，油電兄弟將提出自主減量計畫爭取優惠費率，碳費有望大降逾6成。中油表示，經試算119年前約須減碳10萬公噸，減量新作法包含工廠屋頂加裝太陽能板、廠區道路鈉氣燈汰換為LED燈等。

台電也已展開基礎資料盤點作業，例如台中電廠「煤轉氣」減量措施，也將積極評估採行負排放技術等可行性。

碳費徵收衝擊產業之外，外界憂心連動民生物價，經濟部次長連錦漳日前表示，根據計算，台電和中油繳納的碳費分別約15億元、16億元，但若通過自主減量計畫，適用優惠費率B方案，須繳交的碳費分別會大幅下降至5億、6億元，整體營收占比小，不應轉嫁。

中油表示，經試算113年至119年約需減碳10萬公噸，後續將依環境部公告相關規範研提自主減量計畫書，以使用低碳燃料、提高能源效率、能源循環利用及使用再生能源等策略為主軸，初步評估應可達成減量指定目標，積極爭取碳費優惠費率。

事實上，中油早在2005年起便開始推動節能減碳計畫，排放量經第三方查證，已由2005年的1158萬公噸降至2023年的687萬公噸，減量超過40%，當時重要作為包含工廠鍋爐全面從燃料油改燒天然氣。

因此，中油不諱言，現在要再提出更多減量計畫難度高，最近盤點出新作法包含工廠屋頂增加太陽能板；裂解爐相關爐管更新提升效率，進而減少耗能；廠區道路鈉氣燈全部汰換為LED燈；此外，持續依馬達使用年限，進行汰舊換新工作等。

台電表示，將依環境部所訂定的自主減量計畫管理辦法，核實評估各火力電廠可能採行的減量措施後，再依法提出自主減量計畫送審，以爭取適用優惠費率，降低碳費支出。

台電目前已展開各火力電廠自主減量計畫基礎資料盤點作業，以台中發電廠為例，正進行「煤轉氣」的轉換低碳燃料減量措施，預估完成後全廠溫室氣體排放量可再減少33%；台電也將積極評估採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善等相關作法的可行性。（編輯：楊凱翔）1131026