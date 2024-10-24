經部3階段推動深度節能 拚2027年節省206億度電減碳量逾千萬噸

（中央社記者劉千綾台北24日電）為推動深度節能，經濟部次長連錦漳今天表示，將透過10大公營事業先行示範、9大部會以及產業參與，搭配補助住宅家電汰換，目標為2027年節省206億度電，相當於節省全台8%用電，換算下來是8座台中3號燃煤機組的年發電量，減碳量逾千萬噸，將帶動投資達3266億元。

國家氣候變遷對策委員會第2場會議今天在總統府舉行，連錦漳在會中報告「深度節能推動進展」。連錦漳表示，總統賴清德就任時提出第2次能源轉型，並將深度節能列為重要政策，將透過3方式推動，包括10大公營事業帶頭、9大部會參與以及產業住宅全面加入。

首先，在10大公營事業帶頭節能方面，連錦漳表示，已盤點中油、台電、台糖、台水、中鋼等公營企業，加上台大醫院、台北榮總和三軍總院等18戶參與節能，會透過台電掛錶診斷、專家顧問群、導入ESCO（能源技術服務）和實地檢驗等4步驟進行。

談及導入ESCO優勢，連錦漳表示，要善用民間資源，可提供用戶高CP值的節能設備，台電智慧電表已有約300萬戶裝置，透過分析能源資訊管理系統（EMIS）資料、導入智慧能源管理，以提升用電效率。

連錦漳表示，如此可創造3贏局面，用戶端不必先付節能設備費，省下的電費攤提完設備費後，可由用戶全數獲得；並藉此壯大ESCO產業，透過政府協助以取得融資，並確保日後回收投資資金，另外增加供電餘裕，也有助AI等產業發展。

第二階段為9大部會參與節能，範圍涵蓋運輸、通運等公營能源大戶，總共有379戶。連錦漳表示，計畫執行至2025年，預估全台可省下3.9億度，省下電費14.8億元，並帶動投資新台幣159.8億元。

根據經濟部簡報，9大部會公營事業包括交通部所屬的高鐵、台鐵和桃園機場，教育部的台大醫院、成大醫院和中山大學，以及財政部的台灣菸酒公司、合作金庫和華南金控等用戶。

最後，在產業參與方面，連錦漳表示，民間已有約2700家企業參與，經濟部將與環境部、金管會跨部門協作，成立輔導顧問團，診斷耗電原因，同時媒合ESCO業者，藉由智慧能源管理服務，協助產業落實節能。

為促進產業節能，連錦漳指出，有2大法案修訂，包括能管法子法和產創條例。能管法提高節能效率至1.5%，促進電力數據公開和應用，以及授權地方政府參與能源管理；產創條例第10條之1特別新增節能減碳項目，並提高支出上限至新台幣18億元。

民間企業參與減碳的效益方面，連錦漳表示，預估2027年全台可省下61.8億度電，節省電費234.8億元，並帶動投資2532億元。

加碼補助住宅家電汰舊換新節能方面，連錦漳表示，已追加157億元預算，目標在2026年完成汰換730萬台老舊冰箱與冷氣機，全台省下34.8億度電。

整體節能成效，連錦漳表示，在經濟部3階段推進節能行動，以及政府加碼補助汰換老舊家電等多管齊下，預計2027年可省下206億度電，相當於節省全台8%用電，也就是8座台中3號燃煤機組的年發電量，促進減碳量達1018萬噸，並帶動投資額達3266億元。

連錦漳表示，總統賴清德近日參訪長庚醫院的節能成果，責成經濟部更加精進系統性節能，為了加大節能力道，除擴大跨部會參與，中央和地方也要合作參與，共同推進深度節能。（編輯：張均懋）1131024