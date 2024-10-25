美批准大型建案 能源轉型關鍵鋰礦產量估增為原來4倍

（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）美國內華達州沙漠中的一座巨大鋰礦場建案今天獲得政府最終批准，業者預計這項計畫將使美國再生能源轉型至關重要的鋰礦產量增為原來4倍。

法新社報導，澳洲營運商Ioneer表示，「流紋岩嶺」（Rhyolite Ridge）計畫的作業每年將生產足夠的鋰以製造電池，為超過37萬輛電動車供應電力。

Ioneer表示，這座工廠將在未來幾年內創造500個營造工作，並在數十年開採過程中創造350個就業機會。

Ioneer執行董事長卡拉威（James Calaway）在宣布土地管理局（Bureau of Land Management）頒發許可證時表示：「世界上很少有礦床像流紋岩嶺極具影響力。」

Ioneer總經理羅威（Bernard Rowe）表示將於明年開始施工。他說：「這項許可證讓我們得以在2025年開始建設，開始創造數百個薪水不錯的鄉村就業機會，為艾斯美拉達郡（Esmeralda County）創造數以百萬美元稅收，並加強國內關鍵礦物產量。」

這起消息是在美國舉行總統大選前不到兩週發布，將在失業率遠高於全國平均值的內華達州受到歡迎。

然而環保人士認為，這座礦場將威脅瀕危的「蒂姆蕎麥」（Tiehm's Buckwheat）獨特棲息地，這是一種罕見的野花，開著精緻的奶油色花朵，只生長在內華達州這一角。

非營利保育組織「生物多樣性中心」（Center for Biological Diversity）人員唐諾利（Patrick Donnelly）表示：「土地管理局為這座礦場開綠燈，等於放棄了保護蒂姆蕎麥等瀕危物種的職責，也是對『瀕臨滅絕物種保護法』（Endangered Species Act）的嘲弄。」

唐諾利說：「我們需要鋰來實現能源轉型，但不能以物種滅絕為代價。」

Ioneer承認約1/5分蒂姆蕎麥棲息地將受到直接影響，且公司花了250萬美元（約新台幣8090萬元）研究這種花，但也說採礦不會影響花的生存，並堅稱他們的實驗顯示這種植物在溫室也已長得很好。（譯者：盧映孜/核稿：陳正健）1131025