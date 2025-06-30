聯合國峰會前夕 抗議人士籲取消債務並關注氣候

（中央社塞維爾29日綜合外電報導）聯合國永續發展籌資會議將在西班牙南部舉行，社運人士今天冒著酷暑走上街頭，呼籲取消債務、實現氣候正義，並向超級富豪徵稅。不過批評者認為，這次峰會缺乏遠見與企圖心。

路透社報導，聯合國第4屆永續發展籌資國際會議（FfD4）明天起將在西班牙南部塞維亞（Seville）一連舉行4天。這場每10年舉行一次的會議，承諾將透過制定全球發展架構來面對貧窮、疾病與氣候變遷等問題。然而美國決定退出，加上富裕國家對外援助意願低迷，讓外界對這場峰會能否帶來重大改變不抱希望。

綠色和平組織（Greenpeace）成員將億萬富翁馬斯克（Elon Musk）繪製成手持電鋸，坐在地球儀上的嬰兒，做成抗議道具。其他人則舉著寫有「讓人權再次偉大」、「立即實現稅賦正義」或「讓污染者付出代價」的布條。

迦納反貪腐聯盟（Anti-Corruption Coalition）的納爾特（Beauty Narteh）表示，她的組織希望建立更公平的稅賦制度，要求「尊嚴，而不是施捨」。

非洲發展交流網絡（Africa Development Interchange Network）的恩迪亞耶（Sokhna Ndiaye）呼籲公私部門「少一點自私，對開發中國家展現更多團結精神」。

然而，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在數小時前表示：「這次會議在全球衝突肆虐之際召開，此一事實本身就值得我們抱持希望。」

桑傑士在非營利組織「全球公民」（Global Citizen）舉辦的活動中，重申西班牙承諾將讓發展援助額度達到國內生產毛額（GDP）的0.7%，並敦促其他國家採取同樣行動。

泛非洲倡議組織「非洲債務與發展論壇暨網絡」（AFRODAD）執行董事布拉岡薩（Jason Braganza）參與為期一年的峰會最終成果文件談判。他表示，包括美國、歐盟和英國在內的國家阻礙了組織聯合國主權債務公約的努力。

布拉岡薩補充說：「這些國家選擇保護自身與債權人利益，不願挽救正在失去的生命，此舉令人遺憾。」（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140630