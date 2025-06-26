德新政府深化碳交易系統 低碳轉型兼顧工業競爭力

（中央社記者林尚縈柏林26日專電）德國梅爾茨政府5月上任，氣候政策是否延續備受關注。聯邦環境署碳排交易管理局專家克林根費爾德接受中央社專訪表示，碳有價與碳交易是德國氣候政策核心工具之一，不因政黨輪替改變；他強調，設定碳價須兼顧產業競爭力與低碳轉型。

克林根費爾德（Daniel Klingenfeld）自2021年起擔任德國聯邦環境署轄下碳排交易管理局（DEHSt）V3部門主管，負責能源設施、航空排放與排放交易註冊系統等業務，長期專研氣候政策、碳定價與全球排放治理。

他指出，目前德國主要運作兩套碳市場制度，一是歐盟碳排放交易制度（EU ETS），涵蓋工業與能源等高排放部門；二是德國自2021年起施行的全國排放交易制度（nETS），針對建築與交通等未納入歐盟碳市的領域。兩者皆以市場機制為基礎，引導企業減碳，推動氣候中立目標。

德國目前正配合歐盟政策進行制度改革，預計2027年啟動第二套歐盟碳排放交易制度（ETS2），納入建築與交通部門，與既有制度銜接，打造更完整的碳市場架構。

為避免高碳產業外移、形成「碳洩漏」（carbon leakage），歐盟同步推動「碳邊境調整機制」（CBAM），將自2026年起對特定進口產品課徵碳成本，並逐步取代現行免費配額制度，強化氣候政策效力，也保障歐洲本土的公平競爭條件。

對於碳有價是否會加劇「去工業化」趨勢，克林根費爾德坦言：「這確實是我們不希望看到的結果。」他指出，氣候政策必須與產業發展相容，政策目標應是在推動減碳同時，保留甚至強化工業價值鏈。

他舉例說，風力發電所需的鋼材、零件與製造工序本身即為高度工業化產品，說明氣候保護與工業政策可形成正向結合，「這些都是德國傳統強項，也是產業轉型的機會。」

為減輕產業負擔並防止排放轉嫁他國，德國與歐盟目前仍對特定受國際競爭影響大的產業提供部分免費配額，另設有電價補貼制度，協助高耗能產業因應碳價帶來的成本壓力。

德國5月迎來新政府，由基民盟/基社盟（CDU/CSU）與社民黨（SPD）組閣，重視氣候政策的德國綠黨（Greens）失去執政資格。

對於政策走向是否受政黨更替影響，克林根費爾德表示，現任政府已在相當於施政藍圖的「聯合執政協議」（Koalitionsvertrag 2025）中明確承諾，將碳定價與碳市場作為氣候政策的核心工具，展現高度氣候與碳有價與交易政策的一致性。

他強調，碳有價是一種具成本效益的市場機制，能協助社會以最小代價實現減碳目標，是值得持續推動與精進的重要政策工具。

面對台灣當前推動碳費與進一步發展碳交易制度，克林根費爾德建議，可從政策組合（policy mix）角度思考不同減碳機制間的搭配與配套，提升政策彈性與整體效能。他也期待，德台雙方能在既有合作基礎上持續深化交流，攜手支持台灣邁向更具力度與韌性的永續轉型。（編輯：陳慧萍）1140626