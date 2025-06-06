大阪世博也用它煮菜 日業者拚合成甲烷5年商業化

（中央社東京6日綜合外電報導）日本西部瓦斯公司5日起在北九州市一座液化天然氣接收站，測試生產「合成甲烷」（e-methane）的設備。而大阪世博也能見到這種技術被應用，產出的甲烷為迎賓館廚房所用。

「讀賣新聞」報導，西部瓦斯公司採用被稱為「甲烷化」（methanation）的技術，與IHI公司、九州大學等單位合作，使用二氧化碳與氫氣製造甲烷。來源為液化天然氣（LNG）接收站中鍋爐回收的二氧化碳，以及再生能源發電分解水所產生的氫氣。

簡單來說，「甲烷化」就是將二氧化碳與來自再生能源（如太陽能、風力）的電力所產生的氫氣結合，製造出甲烷（主要成分為天然氣）的技術。

西部瓦斯公司也計劃使用附近工廠排出的氫氣，以及污水處理廠排放的二氧化碳。

合成甲烷經加工後，會透過現有的管線供應給企業。西部瓦斯公司在為時6個月的測試期間，會供氣給豐田汽車九州與輪胎製造商普利司通的工廠約2萬立方公尺，相當約70個一般家戶的年消費量。

西部瓦斯公司將評估成本效益，並希望在2030年把這項技術商業化，以便日後幫助企業減碳。

因合成甲烷的原料之一為二氧化碳，燃燒合成甲烷產生二氧化碳又可自空氣中捕獲，可以被視為碳中和。不過目前合成甲烷的製造成本是液化天然氣的5倍，因此西部瓦斯公司這次測試將使用當地原料，希望壓低成本。

而日本其他地區的大型瓦斯公司已加快應用腳步，像是大阪瓦斯公司使用4月開幕的2025年世界博覽會（大阪關西世博）會場中，由廚餘產生的二氧化碳生產合成甲烷，並把這些氣體當作會場內招待各國元首的「迎賓館」廚房的熱源。

另外，像是東京瓦斯公司也打算使用下水道淤泥產生的二氧化碳，產製合成甲烷。

日本政府內閣會議今年2月敲定的能源基本計畫中，希望2030年度時，瓦斯供應量的1%來自合成甲烷等。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1140606