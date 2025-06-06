AI耗電增速驚人 科技4巨頭間接碳排驟增150%

（中央社日內瓦5日綜合外電報導）一份聯合國報告5日指出，人工智慧（AI）發展領先的4家科技大廠出於資料中心的高耗電需求，2020到2023年營運產生的間接碳排平均增加150%。

路透社報導，聯合國負責數位科技的機構國際電信聯盟（ITU）稱，亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）母公司Alphabet，以及擁有臉書（Facebook）與IG的Meta，這4家科技企業因AI應用推升資料中心電力需求，導致它們的全球間接碳排增加。

間接碳排包含公司購買並消耗的電力、蒸汽、供暖和冷卻所產生的碳排放。

根據國際電信聯盟這份報告，亞馬遜營運的碳排成長最多，2023年相較前3年增長182%；其次是微軟的155%，而Meta與Alphabet也分別增長145%、138%。

國際電信聯盟追蹤200間主要的數位科技企業，於2020到2023年間的溫室氣體排放。

亞馬遜表示，為提升營運的永續性，公司承諾投資包括核能與再生能源在內的零碳能源計畫；微軟則引用它們的永續報告稱去年節電效率翻倍，並正從傳統冷卻系統轉向晶片級液冷設計，以降低資料中心的能耗。

然而國際電信聯盟的報告指出，隨AI領域投資增加，高排放的AI系統預估每年的碳排當量將達1億260萬噸。為發展AI所建置的資料中心，也可能進一步加劇現有能源基礎設施的負荷。

報告發現，AI的快速發展正帶動全球電力需求急劇攀升，數據中心的用電增長速度，比整體電力消耗增速快上4倍。儘管越來越多數位科技企業設定減碳目標，但業者的雄心壯志還未能完全轉化為實際減排。（譯者：陳亦偉）1140606