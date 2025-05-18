百人環巴黎騎行活動 共慶台灣單車深耕法國15年

（中央社記者曾婷瑄巴黎17日專電）台灣單車製造為全球領頭羊，捷安特法國分公司今天舉辦環巴黎騎行活動慶祝深耕15週年，近百名單車迷共襄盛舉，不僅宣傳綠色交通，也提升台灣品牌形象。不少參與者表示，自己的第一台單車就是捷安特。

台灣全球單車龍頭品牌捷安特慶祝法國成立15週年，17日舉辦全長110公里的環巴黎自行車騎行活動，上午8時在警察的開路下準時出發。

捷安特法國總經理夏儂（Jérome Chagnon）向中央社表示，「捷安特在法國的形象一直都是創新、高性能，同時也適合所有使用者」。

他指出，捷安特在法國專業自行車區塊市占率約7%。「這在競爭極激烈的環境下是非常好的表現」。且品牌擁有140間門市，也是在法國擁有最廣通路與實體店面的台灣企業。

曾參加多次環法自行車賽的前職業自行車運動員羅蘭（Pierre Rolland）作為親善大使受邀參加。他告訴記者，捷安特在法國的形象就是可靠，並透過全法上百間服務站提供良好服務。

同為環法前職業車手的庫森（Jérôme Cousin）也現身活動。他表示，他15歲時獲得的第一台自行車就是捷安特。他認為，捷安特在法國的好口碑，來自於耐心聆聽的友善員工，及對單車的熱情。

三鐵俱樂部會員潘尼洛普（Pénélope）興奮說道，「我從小就知道捷安特，因為那是我的第一台登山車，聖餐禮後的禮物。這是我特別有感情的一個品牌，它的品質很好，是我的愛牌」。

騎行活動總長達110公里，涵蓋大巴黎地區7個捷安特服務站。參與者在服務站停下休息、補給，感受各家門市的不同特色。

有30多年騎行經驗的奧利維（Olivier）笑著告訴記者，他很高興參與，「我們還穿過凱旋門，真是一種禮遇，就像環法自行車賽一樣。活動辦得超好，心態、氣氛都超棒」。

透過騎行，活動也希望宣揚淨零碳排理念，鼓勵使用綠色運輸，因應氣候變遷。提到法國的單車政策，夏儂表示，巴黎過去20年來交通大變身，增加大量自行車道，被不少人形容為「單車之城」。

他認為，「巴黎上一次有如此大幅度改變，可能是奧斯曼重整巴黎建築之時。巴黎大改造，雖然20年前非領頭羊，許多城市更單車友善，可如今巴黎成了模範城市」。

羅蘭表示，政府希望減少城市污染和汽車，因此建設越來越多單車道，有利於推動單車在內的綠色交通。

庫森則指出，提升單車族意識同樣重要，「我們不能只要求完美的基礎建設和大家尊重單車族，我們也該遵守交通規則。如今確實可見法國中央、地方模仿北歐打造單車環境的渴望與動力」。

潘尼洛普說，巴黎騎單車的人這幾年增加很多，現在更重要的是管理增加的趨勢，「但巴黎市政府有在盡力，試著讓民眾減少開車、改騎單車。只要看數據，就會發現巴黎的空氣品質比過去幾年更好」。

一旁的維贊（Vaizanne）也是三鐵迷，她指出，在巴黎有兩類單車族，一種是通勤，這種很多，車道上很多單車；另一種是休閒單車，巴黎附近有森林或沿著馬恩河邊，有很多地方可以騎。

下午6時，捷安特、巴黎駐法代表處與巴黎台灣商家於終點站準備台灣啤酒、珍珠奶茶、仙草蜜等茶水點心歡迎歸來的騎士。騎行整天的參與者一邊享用台灣點心，一邊熱烈交流。

駐法經濟組簡任秘書吳嘯吟在致詞時感謝法國民眾對台灣品牌的支持；巴黎台貿中心主任林君憶則邀請單車迷訪台參加台北國際自行車展。（編輯：張芷瑄）1140518

巴黎三鐵俱樂部參加17日捷安特15週年環巴黎騎行。許多人告訴記者，第一台專業自行車都是捷安特，稱台灣品牌值得信賴。他們也指出，巴黎近年推動單車有感，但仍有偷盜、停車場等問題待改善。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 114年5月18日

駐法經濟組簡任秘書吳嘯吟（中）17日在捷安特法國分公司15週年活動致詞時感謝民眾對台灣品牌的支持；巴黎台貿中心主任林君憶（右）則邀請單車迷訪台參加台北國際自行車展。左為捷安特法國總經理夏儂。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 114年5月18日