台達電：碳有價時代來臨 碳費快做就對了

（中央社記者曾仁凱台北7日電）台達電永續長周志宏今天出席「Taiwan Next 前瞻國家智庫」成立大會，暢談台灣的ESG挑戰，他表示，碳有價時代來臨，大家看到金額，才會更有感，更有動機節能減碳，因此碳費不管收多少，趕快做就對了。

周志宏今天表示，包括歐盟的碳邊境調整機制（CBAM），以及台灣的碳費制度都將陸續實施，碳有價時代已經來臨，企業必須趕快適應這個新的環境。

他認為，不管收多少錢，碳費機制一定要趕快啟動，收了之後就會知道後面還有多少事要做。大家看到金額，就有成本概念，知道哪裡該省，哪裡可以節能減碳，決策者也比較容易下決策。

他舉台達電推動企業內部碳定價的經驗為例，台達電從2014年就嘗試導入內部碳定價機制，起初從最大生產基地中國廠開始，每噸碳定價人民幣20元，到2017年台達電集團在全球全面實施內部碳定價，每噸碳價格提升到50美元，2021年再進一步上調到每噸碳300美元。

周志宏說，台達電實施內部碳定價，每年可收到的內部碳費基金高達新台幣數十億元，但收錢不是重點，重點是要用掉，目的是希望能真正達到節能減碳的效果。

台達電把收到的內部碳費基金，投資運用在能資源管理、低碳創新、再生能源開發等方面，助力推廣減碳行動，形成企業減碳的正向循環。他強調，這些減碳效益不是只有1年，而是會每年持續發生，因此愈早做愈好。（編輯：張均懋）1140507