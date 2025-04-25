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日本2023年度溫室氣體排放量 連續2年減少

2025/04/25 16:35:12

（中央社東京25日綜合外電報導）日本環境省今天公布，2023年度日本的溫室氣體排放量，換算成碳排放量的話為10億1700萬公噸，較2022年度減少4%，為連續2年減少之外，也是1990年度以來新低。

日本放送協會（NHK）與「讀賣新聞」報導，環境省指出，減去森林等碳吸收量後，日本2023年度溫室氣體排放量換算成二氧化碳為10億1700萬公噸，較2022年度下滑4490萬公噸。

環境省指出，減少的主因包含重啟核能發電廠等電力脫碳化，製造業的生產活動減少。

從部門來看的話，製造業等產業部門2023年度碳排達3億4000萬公噸，較2022年度減少4%；家庭部門為1億4700萬公噸，較2022年度下滑6.8%。

至於森林等碳吸收量，日本2023年度為5370萬公噸，幾乎與2022年度持平。

日本政府根據「巴黎氣候協議」訂定溫室氣體排放量目標，希望在2030年度前的淨排放量較2013年度減少46%，2035年度前較2013年度減少60%，並在2050年前達到淨零排放。

環境大臣淺尾慶一郎今天在內閣會議結束後的記者會上表示「為了實現目標，有必要實施新的技術革新，而這非易事。日本不會改變（地球暖化相關）政策，將努力朝目標前進」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1140425

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