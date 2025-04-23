國籍航空國內首度添加SAF 桃園北高3機場同步

（中央社記者汪淑芬高雄23日電）交通部加速航空業減碳，推動永續航空燃油（SAF）試行計畫，今天在桃園國際機場及台北、高雄機場，同時為3家國籍航空首次添加SAF，交通部長陳世凱也在高雄機場見證連線。

今天下午1時多，桃園國際機場、台北松山機場及高雄小港機場，同時分別為3家國籍航空公司啟動首次SAF加油，桃園機場是星宇航空JX713飛胡志明，台北松山機場是長榮航空BR156飛韓國金浦，高雄小港機場是華航CI0839飛曼谷。

華航及星宇航空添加的SAF來自中油，長榮航空添加的SAF由台塑石化提供。

交通部長陳世凱、常務次長林國顯、民航局長何淑萍、桃園國際機場公司董事長楊偉甫、中油公司董事長方振仁、台塑石化總經理林克彥、中華航空董事長高星潢、長榮航空副總經理陳耀銘及星宇航空採購長黃介至與經濟部能源署代表，都出席在高雄機場舉辦的「SAF啟航 永續飛航」啟動儀式。

桃機公司總經理范孝倫、台北國際航空站主任鄭堅中、高雄國際航空站主任傅耀南也三地連線，同時啟動SAF首添加。

民航局說，台灣中油及台塑石化公司兩大油品供應商已於113年12月及114年2月取得CORSIA國際認證，於今年分別進口400噸與自產5500噸SAF，除今天添加航班外，後續也會繼續提供國籍航空公司使用，預估今年減碳效益可達1萬5000噸。

陳世凱強調，面對氣候變遷的全球挑戰，台灣作為國際社會一員，責無旁貸，行政院已經將SAF列為減碳旗艦行動計畫之一，交通部也已成立工作平台，與經濟部跨部會合作，分別由民航局及能源署組成SAF使用與供應工作小組來推動。

陳世凱表示，台灣要以穩健的腳步推動航空減碳，所以，他指示民航局應持續掌握國際發展趨勢，滾動檢討階段性措施，藉由推動使用SAF，協助國籍航空公司提升永續實力，也期帶動國內航空燃油製造產業轉型。

陳世凱特別肯定國內開始添加SAF，並說未來會一直永續做下去，他說，今天是國內航空業邁向2050淨零排放的重要里程碑，民航局會努力串接生產端與使用端，在永續潮流中穩健前行，提升國際航空競爭力。

為協助國籍航空公司使用SAF進行減碳，同時推動提供SAF的能量，民航局自去年起即開始推動SAF試行計畫，除協調凝聚油商與航空公司於國內供應與添加SAF的共識，並訂定航空器添加SAF指引，及督導航空公司完成添加SAF安全風險評估。

何淑萍感謝台灣中油在推動過程中的協助，讓計畫順利邁出第一步，而台塑石化的加入，則為國內SAF的供應補上最後一塊拼圖，讓試辦計畫圓滿、完整的推動。而2024年即取得國際機場協會（ACI）機場碳認證計畫認證的高雄國際機場，是台灣第一個綠色機場，啟動儀式選擇高雄舉辦，格外有意義。

何淑萍說，國際航空減碳必須遵循國際民航組織（IC AO）規範，在國際機場導入SAF是全球趨勢。由於目前國際上推動SAF尚在起步階段，參考ICAO於2023年召開第3屆航空替代燃料會議的決議，及先進各國推動作法，目前民航局以鼓勵取代強制，希望各國籍航空公司以2030年的SAF使用量，達到總航空燃油使用量的5%為目標，未來也將持續鼓勵國籍航空公司支持採購國內所供應的SAF。

國籍航空公司過去曾經利用新機交機時，在國外添加SAF回台，今天啟動的SAF試行計畫，使國籍航空公司的航空器能夠開始在國內添加SAF飛航。

除SAF外，民航局已規劃國內航空產業淨零排放的策略，還包括精進航管營運操作如航路優化以減少油耗、鼓勵航空公司汰換舊機引進新機減少燃油消耗、加強機場營運管理相關的節能減碳。

依據國際民航組織ICAO推動「國際航空業碳抵換及減量計畫（CORSIA）」期程，第一階段（2024年-2026年）已啟動，國際航空年總碳排放量須維持在2019年排放量的85%，如果航空公司超過減碳目標，就有碳抵換需求，未來須透過購買碳權或添加SAF來抵換，試行計畫添加的SAF經過CORSIA認證，航空公司將可直接抵減碳排放量。（編輯：陳政偉）1140423