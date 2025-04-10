IEA：AI推升用電需求 資料中心2030年耗電量將翻倍

（中央社巴黎10日綜合外電報導）國際能源總署（IEA）今天表示，在人工智慧（AI）應用的推升下，資料中心用電量到2030年底前將增加一倍以上。這將為能源安全和二氧化碳減排目標帶來新的挑戰。

法新社報導，IEA在首份關於AI對能源影響的報告中指出，AI同時也能開創提升電力生產與使用效率的機會。

2024年，資料中心約占全球用電量的1.5%，但在過去5年裡，每年成長12%。生成式AI需要龐大的運算能力來處理巨型資料庫中累積的資訊。

目前，美國、歐洲和中國約占資料中心用電量的85%。

報告指出，按照目前的速度，資料中心到2030年底前將占全球電力消耗的3%。根據IEA計算，資料中心的耗電量將達到約945TWh（9450億度電）。

報告提到：「這比日本目前的總耗電量還要稍微多一點。除了其他數位服務需求的增加外，AI是最主要的成長動力。」

報告指出，1個100MW（千瓩）的資料中心耗電量相當於10萬個家庭，但強調部分正在興建的新資料中心，用電量可能高達200萬個家庭。

總部位於巴黎的能源政策顧問機構IEA表示，「AI在未來10年有潛力改變能源產業，推動全球資料中心的電力需求激增，同時帶來降低成本、增加競爭力，和減少排放的重大機會」。

目前，資料中心所需的電力約30%來自燃煤發電，但再生能源和天然氣成本較低且在主要市場中更普及，因此占比將持續增加。

IEA表示，資料中心的成長將無可避免地增加與用電相關的碳排量，從目前的1億8000萬噸二氧化碳增加到3億噸。不過這仍然只占2024年預估全球碳排量416億噸中的一小部分。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1140410