英挹注85億供400座醫院學校裝太陽能板 供應鏈引關注

（中央社記者陳韻聿倫敦26日專電）英國政府近日宣布投入2億英鎊（約新台幣85億元），補助約200所學校和200座醫院裝設太陽能板。按規劃，今年夏天結束以前，就會有首批太陽能板啟用，學校和醫院未來也可將多餘電力回售電網。

英國能源安全暨淨零碳排部近日宣布，即將成立的國有企業「大英能源公司」（Great British Energy, GBE）第一項大型計畫將是為大約400座學校及國民保健署（NHS）轄下醫院裝設太陽能板。

官方估計，一旦裝設太陽能板和蓄電池，每所學校每年平均可節省約2萬5000英鎊電費，醫院則可省下4萬5000英鎊電費。

官方數據顯示，在英國公共機構之中，NHS是最大用電戶，每年電費估計逼近15億英鎊。

除了補助裝設太陽能板，2億英鎊部分經費將用於發展社區型潔淨能源，包括陸域（岸上）風力發電。

按規劃，太陽能板補助將優先用於英國經濟發展較差地區，包括英格蘭北部和中西部鄉鎮。工程承包商也將與相關教育機構合作，培訓再生能源和營建業人力。

不過，太陽能跨國供應鏈的強迫勞動問題近2天在英國國會引發辯論。英國智庫「中國戰略風險研究所」（CSRI）曾分析，以金額計，中國在全球太陽能光電供應鏈的市占率逾8成，在矽晶圓生產階段，市占率更高於97%。

根據英格蘭雪菲爾哈倫大學（Sheffield Hallam University）的代表性調查研究，中國以新疆地區為主的強迫勞動與太陽能板供應鏈直接相關。

前保守黨黨魁、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）英國共同主席史密斯（Iain Duncan Smith）在國會指出，英國工黨政府大力發展太陽能等可再生能源，隱憂不僅止於供應鏈對中國的依賴、以及中國的強迫勞動問題，更是因為這恐助長國際貿易不公平競爭，畢竟由國家支持、制度化的強迫勞動讓中國得以大幅壓低生產成本。

各方數據顯示，中國在全球可再生能源供應鏈，從個別原物料到終端成品，有多項市占率超過5成，部分項目更高於9成。

工黨籍國會議員、下議院國際發展事務委員會主席柴萍恩（Sarah Champion）說，若未能建立適當的保護機制，英國邁向淨零碳排之路恐將由現代奴隸鋪成。

英國國會下議院25日接續審議GBE組織法案。在執政黨工黨「鞭策」黨籍國會議員、要求「投票紀律」情況下，旨在嚴加預防GBE供應鏈涉入強迫勞動、獲跨黨派議員支持的法條修正案未能表決通過。

赴國會應詢、主責能源事務的政務次官尚克斯（Michael Shanks）最終僅提出一系列口頭承諾，包括循柴萍恩提案成立跨部會專責小組，GBE未來必須向該小組舉證自身供應鏈未涉入強迫勞動，以及政府將善用「採購法」、「當代奴役法」等既有法規工具，排除供應鏈出現強迫勞動。

尚克斯重申政府立場，即應從更廣泛角度、多管齊下跨部會打擊強迫勞動，而非侷限於對個別企業GBE的法條規定。

不過，目前仍不清楚，既然官員們一再強調政府以高標準檢驗並打擊強迫勞動的決心，為何有必要防止GBE組織法出現相關條文，且不開放執政黨議員自由投票。

領銜提出條文修正案的上議院議員、IPAC成員艾爾頓男爵（Lord Alton）事後發布聲明指出，尚克斯在國會發表的政策承諾是好的開始，但官員的口頭承諾往往太容易隨時間「蒸發」，因此他將與其他國會議員一同努力，提出新一輪修正案，化官員口頭承諾為具體法規。

能源大臣米勒班（Ed Miliband）近日接受媒體採訪時坦言，英國無法完全不使用中國製太陽能板，因為英國相關產業仍市占率不足。米勒班本月中旬曾訪問中國，推進能源和氣候合作。

關於政府推動的醫院學校太陽能板補助計畫，英方知情人士告訴中央社，教育部和NHS將負責採購，其中可能包括中國製品。一如其他國家，英國無法迴避中國在全球能源供應鏈的角色，但GBE主要任務之一即為發展英國在地潔淨能源供應鏈。

知情人士強調，訪中期間，米勒班曾向中方提出人權關切。（編輯：張芷瑄）1140327