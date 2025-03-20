淨零把關機構SBTi修新規 不放寬碳抵換使用

（中央社倫敦20日綜合外電報導）企業氣候目標評估機構「科學基礎減碳目標倡議」（SBTi）近日提議修訂規則，以提升企業制定高品質減排計畫的能力，並表示不打算進一步放寬碳信用額度（碳權）的使用規範。

為全球企業碳排把關的權威機構SBTi，去年先是傳出高層擬放寬碳抵換引發內部抨擊是方便企業「漂綠」，反對者認為，SBTi的立場阻礙數以十億美元碳移除和碳儲存專案的投資。後來SBTi又被揭發一份內部報告指目前大行其道的碳抵換，實則大多無效。

路透社報導，SBTi在最新的擬議裡允許企業用碳抵換來處理「剩餘排放」（residual emissions，即竭盡所能減排後仍無法消除的碳排），但不支持放寬使用。

SBTi鼓勵企業購買與自身供應鏈無直接關聯的碳信用額度，為更全面的氣候行動做出貢獻。

支持者認為，碳信用額度對於植樹等可封存碳排的專案非常重要；但批評者指出，這類專案的影響難以衡量，且在許多情況下並不準確，導致部分專案未能實現所宣稱的環保效益。

其他擬議的變更包括為應對範疇三（Scope 3）這類碳排提供新選項，允許企業將採購策略納入考量、重點處理碳密集度最高的活動，以及讓較小型企業自行決定是否設定減排目標。範疇三指的是企業間接排放，如使用自家產品、供應鏈及顧客使用後的碳排。

SBTi是在許多企業出現氣候雄心減弱之際，提出這些改變，尤其是在美國，企業正面臨政治和法律壓力，不得不放棄氣候友善政策與行動。

不過SBTi表示，設定以科學為基礎減碳目標的公司數量顯著增加，而這次提案的變更將協助更多小型企業和新興市場企業加入。目前，七大工業國集團（G7）股市中，近半公司已於去年底通過目標驗證。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1140320