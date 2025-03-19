AI用電量需求大 國科會：進口綠氫綠氨列可能選項

（中央社記者張璦台北19日電）AI用電量大，針對能源配比規劃，國科會官員今天指出，需視技術進展動態因應，且不會排除各種可能的能源來源，包括進口綠氫、綠氨也可能是未來方向，核能方面則需考量核廢料能否安全無虞，以及社會認同等。

國科會今天召開第14次委員會議，國科會提報2025年行政院科技顧問會議總結處理原則，以及2024年度行政院科技發展推動成果。

行政院政委兼國科會主任委員吳誠文在會後記者會指出，2025行政院科技顧問會議今年1月初召開，會議主題為「因應氣候變遷的影響與對策」，由7位國內外學研領袖組成的科技顧問，就氣候變遷衝擊與調適、低碳能源與去碳化等2大主題，提出建言。

吳誠文表示，後續將攜手相關部會參採顧問建言，納入政策可行性評估，規劃最適合台灣的氣候變遷調適與多元能源相關科學及技術研發方案。

媒體關切，科技顧問會議結論提到，減碳政策應考量總能源需求，即預期2050年至少5000億度的電力需求，在此情境之下，台灣未來能源配比規劃為何。

國科會科技辦公室執行秘書張振豪回應，若考量人工智慧（AI）發展需求，屆時電力需求說不定會高於5000億度；至於能源配比，仍要看新技術的進展來動態因應，且不會完全排除掉各種可能的能源來源，包括太陽能、風電、地熱，以及進口的綠氫 、綠氨 也可能是未來方向。針對核能，如果未來新技術能使核廢料安全無虞、又得到社會認同，其實也是一個可能選項。

同時，科技顧問會議也建議碳費收益應用於低碳能源研究，針對國科會是否已與環境部洽商相關事宜，國科會指出，環境部全程參與這次科技顧問會議，將依據氣候法，把碳費收入納入溫室氣體管理基金，籌設基金管理會，補助研究及開發溫室氣體減量技術。

此外，國科會前瞻及應用科技處長蔡妙慈在記者會中指出，2024年政府投入新台幣1517億元科技預算，槓桿民間資源，投入半導體、先進資通訊、資安、AI、淨零、精準健康、太空等關鍵領域，鞏固全球科研領域領導地位，2024全球百大科技研發獎台灣囊括15獎項，創下亞洲第1、全球第2的史上最佳成績。（編輯：楊蘭軒）1140319