>國際趨勢

歐盟汽車碳排新規延後3年開罰 平衡產業壓力

2025/03/03 22:08:46

歐盟執委會主席范德賴恩（前中）宣布，為了平衡產業壓力和減碳目標，未達今年起二氧化碳排放新標準的業者，將延後3年受罰。圖為范德賴恩3日與歐洲車業代表的第2場戰略對話。（歐盟提供）中央社記者田習如布魯塞爾傳真 114年3月3日

歐盟執委會主席范德賴恩（前中）宣布，為了平衡產業壓力和減碳目標，未達今年起二氧化碳排放新標準的業者，將延後3年受罰。圖為范德賴恩3日與歐洲車業代表的第2場戰略對話。（歐盟提供）中央社記者田習如布魯塞爾傳真 114年3月3日

（中央社記者田習如布魯塞爾3日專電）歐盟原定今年起適用新的汽車二氧化碳排放容許量，並對未達標業者開罰，不過歐盟執委會主席范德賴恩今天與歐洲汽車產業第2場「戰略對話」後宣布，原定減少碳排目標不變，但延後3年再開罰。

歐洲聯盟（EU）提高經濟競爭力、節能減碳兩大政策目標的重點產業都包括汽車，今年依原本的分階段要求，產業漸進減碳藍圖，對汽車適用更嚴格的碳排標準，但在德國等大型經濟體景氣疲弱狀態下，遭到德國、義大利等主要汽車生產國的壓力，希望減輕罰款。

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在「戰略對話」後記者會強調，對汽車業的減碳目標不變，但考量在此困難時期的部分業者心聲，決定提供彈性，3年後再罰。

歐盟對不同類型車輛設定階段性減排目標，例如一般汽車，自2025年至2029年容許的碳排上限是每公里二氧化碳當量（CO2/km）93.6公克，較2020至2024年的95公克標準趨嚴，2029至2034年的上限再降到49.5公克，2035年目標是新車零碳排。歐盟規定，超過碳排上限者，每超過1公克要罰95歐元。

除了平衡產業壓力和減碳目標，范德賴恩振興歐洲汽車產業的方向還包括加強創新，以及支持電池產業。中國製電池主導全球電動車市場，是歐盟欲降低對外依賴的主要對象。

她表示，電池對歐洲汽車供應鏈強度和韌性特別重要，但當前的挑戰是本地電池業正在擴大發展時，進口電池則有低價優勢，歐盟既不能讓電動車變貴，也不能造成新的對外依賴，因此她有意直接補貼歐盟電池製造業，包括設定在地零組件在電池中的含量。

歐盟執委會在1月30日啟動「歐洲汽車產業的未來」系列戰略對話，預定5日提出一套行動方案。歐盟27國汽車產業每年貢獻產值共約1兆歐元（約新台幣34兆元），創造130萬個直接及間接工作機會，是歐盟經濟的重要支柱。（編輯：唐聲揚）1140303

歐盟 歐洲聯盟 范德賴恩 德國 義大利 中國 淨零國際 歐洲汽車產業 范德賴恩

相關新聞

面對全球暖化、極端氣候的挑戰，台灣身為地球公民的一分子，責無旁貸。中央社在邁向百年之際，一本專業，建構淨零碳排網站，以國際報導為經、國內報導為緯，提供第一手、即時的淨零趨勢、法令與科技新知，帶領讀者與國際社會同步，邁向低碳未來。

Logo設計理念：結合中央社企業識別（CNA）及兩個無限符號（∞），象徵對環境永續付出、循環不懈的承諾。

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明。當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。

友站連結