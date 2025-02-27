因應氣候目標 美汰役燃煤發電量2025年將倍增

（中央社紐約26日綜合外電報導）美國能源情報署（EIA）表示，今年計劃減少約8.1 GW（百萬瓩）的燃煤發電，汰除的燃煤發電量約是去年的兩倍。

路透社報導，美國能源情報署分析指出，美國汰除的燃煤發電，從過去10年的平均年減9.8 GW，降至去年4GW。

燃煤曾是美國主要電力來源，如今燃煤發電占比已降至全美電力結構的16%，取而代之的是較低廉的天然氣以及再生能源。

燃煤電廠因比其他發電方式產生更多二氧化碳，美國政府一些以因應氣候為導向的目標都要求加速汰除燃煤發電。然而，美國擁有全世界1/3的數據中心，為因應數據中心的龐大電力需求，化石燃料發電廠的汰除進度已有所延遲。

EIA宣布，2025年美國將關閉最大的幾座燃煤電廠，其中包括猶他州1.8 GW的山際電廠（Intermountain Power Project），以及各占1.3 GW的密西根州J H 康貝爾電廠（J H Campbell）和馬里蘭州布蘭登海岸（Brandon Shores）電廠。

預計今年將汰除的發電量共超過12.3 GW，比2024年增加65%。這些屆退的發電量中，燃煤占66%，天然氣則占21%。

大部分屆退的天然氣發電廠是採用單循環燃氣渦輪（single-turbines），發電效率低於複合循環式電廠。

美國能源情報署表示，化石燃料電廠除役後，預計將新增63 GW公用事業規模的發電容量，其中太陽能占比最高，其次依序是電池儲能、風力、及天然氣。

2024年已締造2002年以來最高的一年新增裝置容量紀錄，而今年預計新增的裝置容量又將比2024年增加30%。（實習編譯：陳奕文/核稿：陳亦偉）1140227