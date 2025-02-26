歐盟免除90%進口商碳邊境稅 大幅降低打擊面

（中央社記者田習如布魯塞爾26日專電）歐盟執委會宣布大幅降低「碳邊境稅」（CBAM）適用範圍，排除約90%原被納入的中小型進口業者，並對仍適用該法的業者簡化行政負擔。歐盟強調新作法仍涵蓋了99%的碳排量。

歐洲聯盟首創的「碳邊境調整機制」（CBAM，又稱碳邊境稅或碳關稅），規定超過歐盟二氧化碳排放標準的外國產品進口商必須購買憑證，以免歐盟本地業者因減碳增加成本而受到進口產品的不公平競爭。

這項類似關稅的政策衝擊許多開發中國家出口業者，第一階段適用範圍涵蓋鋼鋁、水泥等上游產品及下游的螺絲、螺栓等，自2023年10月起進入適用緩衝期，預定2026年正式實施，未來並可能擴及所有產業。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天公布「潔淨產業新政」（Clean Industrial Deal）架構及相關方案，重點包括簡化繁複法規帶給企業的行政成本，CBAM的簡化版就是其中之一。

執委會表示，根據CBAM適用緩衝期的運作經驗和業者回饋，決定設定最低限度管制，將年進口量在50噸以下的鋼鐵、鋁、水泥和肥料產業排除在外，亦即不管只會偶爾少量進口的業者。

執委會指出，這將排除約18萬2000家原須適用CBAM的進口商，相當於減少9成，但執委會強調這麼做仍能涵蓋99%的碳排量。換言之，進口量大的業者才是主要碳排來源，也是歐盟未來管制對象。

對於仍須適用CBAM的外國業者，執委會也對認准程序、碳排計算方式、報告撰寫和提交、購買憑證等規定作出簡化；在2026年正式實施的首年，產品超過碳排標準的進口商也不用買憑證來抵銷碳排，當年額度將延後到2027年再購買憑證補足。

執委會強調在減少管制範圍的同時也會強化管制力道，對於試圖繞道規避CBAM義務的業者，將祭出更重的處罰。（編輯：唐佩君）1140226