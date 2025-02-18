日本修訂政策 將最大限度使用核能與再生能源

（中央社東京18日綜合外電報導）日本政府內閣會議今天修訂作為中長期能源政策方針的「能源基本計畫」，內容包含太陽能與風力等再生能源未來將成為主要電力來源，同時將最大限度使用核能發電與再生能源。

綜合「日本經濟新聞」、日本放送協會（NHK）報導，今天敲定的計畫也記載2040年度各種能源發電占比目標為再生能源「4成至5成」、火力發電「3成至4成」、核電「2成」。

再生能源的占比部分，太陽能23%到29%、風力4%到8%、水力8%到10%、地熱1%到2%、生質能源5%到6%。

關於火力發電，過去的計畫會標示煤炭、天然氣等不同燃料的發電比例，不過這次的計畫內容並未明示火力發電的細節。

日本政府上一次於2021年修訂的「能源基本計畫」，規劃2030年度時的再生能源占比為「36%至38%」，這次修改的計畫則進一步提升這項比例，並首次把再生能源定為主要電力來源。

關於核電，今天通過的「能源基本計畫」刪除了2011年福島第一核電廠核子事故後提出的「盡可能減少對核電依賴度」用語，明確記載將最大限度共同使用再生能源與核電。這也代表日本政府回歸核電的立場變為鮮明。

另外，這次計畫的內容也包含放寬廢爐的核能發電廠重建條件，同意同一家電力公司擁有的其他核電廠腹地內以「重建」名義新建機組，同時推動開發次世代的反應爐。

日本政府內閣會議2023年2月通過「實現綠色轉型（Green Transformation, GX）基本方針」，只同意在決定廢爐的核電廠腹地內重建機組。

這次計畫是以人工智慧（AI）等技術普及為背景、預估未來電力需求增加為前提所規劃，不過安全性、成本等是否能考量脫碳事務規劃具體政策也成為課題。

共同社報導，日本內閣會議今天也同時敲定地球暖化對策計畫，其中包含削減排放溫室氣體目標：2035年度較2013年度減少60%，2040年度較2013年度減少73%，並預計於今天向聯合國提出前述目標。

經濟產業大臣武藤容治今天在內閣會議結束後的記者會表示：「這次計畫的目標是避免過度依賴特定電源或燃料來源，並最大程度利用脫碳能源，我們將根據計畫具體推動政策，努力實現能源穩定供應、經濟成長與脫碳同步發展。」

被問及美國總統川普下令退出巴黎協定（Paris Agreement）欲重新擁抱化石燃料對於日本脫碳政策影響時，武藤回應：「未來必須關注美國的動向，不過（日方的）認知是全球推動脫碳的必要性不變。」（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1140218