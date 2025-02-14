台化布局綠色能源 沙鹿小水力發電廠投入運轉

（中央社記者曾仁凱台北14日電）台化布局綠色能源，首次贏得自來水公司標案，今天宣布位在台中的沙鹿配水中心小水力發電廠正式投入運轉，成為全台第1座清水小水力發電廠。

台化總經理呂文進透過新聞稿表示，台化持續投入發展小水力發電，有經驗豐富的設計與施工團隊。今天投運的沙鹿小水力發電廠，為台化首次取得企業外部的小水力電廠標案，並順利如期完工投運。

台化介紹，沙鹿配水中心小水力發電廠裝置容量731.5KW，利用自來水公司隧道口調節池至配水中心之間的落差，將位能轉化為清潔的電能，每年發電480萬度，足以供應1333戶家庭1年的用電量，可減少2371噸的碳排放，相當於6座大安森林公園的吸碳量。

台化表示，沙鹿小水力發電廠創下多項紀錄，包括為台灣第1座清水小水力發電廠，也是台灣民營企業水電裝置容量第1，台化也是全球唯一投入建置水力發電的石化公司。

台化回顧，最初自2000年與嘉南農田水利會（農水署嘉南管理處前身）攜手合作興建烏山頭水力電廠開始，之後陸續完成西口及八田水力電廠；另公司積極盤點評估廠內案場，於2022年在新港廠區內建置1套75KW小水力機組；此次沙鹿小水力發電廠，為台化第5座投運的水電案場。

累積至今，台化已投運的水力電廠裝置容量達23.3MW，不但是台灣水電裝置容量最高的民營企業，也是全球唯一投入建置水力發電的石化公司。台化未來將持續開發合適的小水力發電案場，去年底台化再拿下自來水公司160KW的宜蘭深溝淨水場的小水力電廠標案。（編輯：楊蘭軒）1140214