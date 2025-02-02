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印尼計劃建4.3GW新核電廠 推動更潔淨能源發展

2025/02/02 18:00:21

（中央社雅加達1日綜合外電報導）印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）的一名顧問近日表示，高度依賴化石燃料的印尼計劃建造裝置容量約為4百萬瓩（GW）的核能發電廠，以推動更潔淨的能源發展。

路透社報導，印尼目前的裝置容量超過90GW，其中超過一半來自燃煤，再生能源占比不到15%。該國目前尚無核能發電，因為該國地震頻繁，核能一直是個有爭議的議題。

普拉伯沃的弟弟兼親密顧問哈希姆（Hashim Djojohadikusumo）在一場永續發展論壇中表示，印尼還將建設浮動式小型模組化反應器（Small Modular Reactors, SMR），但他未說明具體時間表或數量。另有官員去年曾表示，印尼的目標是在2036年啟用核電廠。

他說：「這都是為了應對氣候變遷所帶來的挑戰。」

儘管核電廠不會排放二氧化碳，但會產生有毒的核廢料，一些政府和環保倡議人士認為，這意味著原子能不應被歸類為綠色能源。

哈希姆在演講中還批評了七大工業國集團（G7）2022年提出的「公正能源轉型夥伴關係」（Just Energy Transition Partnership, JETP），這項計畫承諾提供印尼200億美元用以削減碳排。

他稱這類資金的撥款極少，並批評「JETP是個失敗的計畫」。

哈希姆也提到，普拉伯沃政府不會在2040年關閉所有燃煤電廠，只是將停止新建。

印尼是全球最大的燃料煤出口國，而燃煤發電是該國的主要溫室氣體排放源之一。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1140202

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