義大利、阿聯、阿爾巴尼亞簽三方協議 合作生產綠能

（中央社記者黃雅詩羅馬15日專電）義大利、阿拉伯聯合大公國、阿爾巴尼亞今天簽署三方夥伴協議，合作在阿爾巴尼亞興建大規模再生能源廠，包括光電、風力等，未來將透過海底電纜傳輸電力供給義大利使用。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，互通互聯將成為新的「能源外交」基石，義大利已在非洲推動多項清潔能源投資計畫，她很高興綠能合作擴及巴爾幹半島。

義大利總理府15日發布新聞稿指出，梅洛尼應邀至阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）參加永續週高峰會議，她與阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）、阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）共同見證，三國相關部會簽署三方戰略夥伴協議，強化跨國綠能合作。

梅洛尼在致詞中表示，國際社會先前對於使用再生能源設定了難以實現的高標，無法及時達標不應使大家退縮，但該嘗試找出新方法，克服「已開發」和「開發中」國家這種過時的分類，同時揚棄意識形態掛帥的做法。

梅洛尼表示，若全球繼續以「經濟發展沙漠化」作為代價追求脫碳，或因執念擱置其他可行方案，那到2030年，世界就不可能實現再生能源產量達到3倍的目標，也不可能將能源使用效能提高到2倍。

梅洛尼強調，「我們必須務實，因為現實就是如此。」2030年世界人口估計將達85億，全球GDP將在未來十幾年翻倍，這將使能源需求不斷提升，尤其隨著人工智慧（AI）發展，高效能演算法需要消耗更多能源，例如每次向AI機器人提問所耗的能源，就是傳統網路搜尋的15倍。

梅洛尼表示，如今資料運算中心耗能已占全球電力1%，未來還會持續提升，為能源供給帶來更多壓力，因此能源轉型和數位發展的未來，取決於人類在永續發展與創新間取得平衡的能力，需要依照已擁有、開發中的技術，甚至尚不確定的未來新科技，來設計平衡的能源結構。

梅洛尼強調，她不僅指再生能源，還指天然氣、生質燃料、氫能、二氧化碳捕集，更不要忘記「核融合」能產生清潔、安全、無限的能源，並將能源從地緣政治武器，轉化為可廣泛獲取的資源，從而改寫歷史。義大利正朝此方向推進，並在羅馬主辦由國際原子能總署（IAEA）推動的首次相關會議。

梅洛尼並強調跨國綠能合作的重要，她表示，義大利與突尼西亞已建立「Elmed電力聯通計畫」，該計畫由世界銀行和歐盟共同資助，建造一條長約220公里的600 兆瓦（MW）高壓電纜；北非經義大利到中歐，也有一條「氫能走廊（SoutH2 Corridor）」。

此外在七大工業國集團（G7）架構下，有一項「非洲能源成長計畫（Energy for Growth in Africa）」，專為促進非洲大陸的乾淨能源投資。

梅洛尼表示，義大利原本就與巴爾幹半島互動密切，在亞得里亞海（Adriatic）底有綿延430公里的電纜，連接義大利與蒙特內哥羅（Montenegro）與巴爾幹半島電力網絡，新的三方戰略協定將創造新的電力互聯網絡，在阿爾巴尼亞生產綠能，再透過海底電纜將部分電力輸送到義大利。

梅洛尼表示，她對這項合作倡議深感驕傲，象徵邁向真正全球互聯的一大步，各國不再以區域畫地自限，「從亞洲到波灣，從北非到歐洲，未來都能雙向供應能源。」（編輯：田瑞華）1140115