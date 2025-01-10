歐盟2024新增風電裝置容量 不到氣候目標所需一半

（中央社倫敦10日綜合外電報導）歐洲風能協會（WindEurope）今天表示，風能去年在歐洲用電量的占比為20%，但去年增加的裝置容量卻不到達成歐洲聯盟2030年能源與氣候目標所需的一半。

路透社報導，過去20多年來，風能占歐洲發電比重持續增加。歐盟希望大幅提升風力發電量，以達成對抗氣候變遷的目標，同時減少對化石燃料的依賴。

根據WindEurope的2024年初步數據，歐洲去年新增13百萬瓩（GW）離岸風電裝置容量，以及2 GW陸域風電裝置容量。

歐盟國家占其中的13 GW，但為了達成2030年氣候目標，擁有27個成員國的歐盟每年應該興建30 GW的新風力發電廠。

歐盟目標2030年底前風力發電占用電量的34%，並在2050年底前超過50%。

由於基礎建設、電網連接與後勤問題、許可延遲以及零件成本上升，全球離岸風電產業近年來面臨挑戰。

WindEurope指出，歐洲的離岸風電投資下滑，且企業做出最終投資決策時仍然面臨挑戰。

WindEurope執行長狄克森（Giles Dickson）說：「歐洲並未興建足夠新風力發電廠的原因有3：第一，大多數政府沒有落實歐盟良好的許可規範；第二，新的電網連接出現延誤；第三，歐洲推進經濟電氣化的速度不夠快。」（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1140110