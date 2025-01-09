彭博：歐盟加嚴汽車碳排新規 讓特斯拉大賺10億美元

（中央社記者田習如布魯塞爾9日專電）歐盟今年起調降新售汽車的碳排量上限，使得美國電動車大廠特斯拉受益，多家歐洲車廠與其組隊以合併計算碳排量，據彭博報導，特斯拉將因此獲得10億美元的意外之財。

美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）最近正因為發言力挺歐洲極右派、對德國大選指手畫腳等言論爭議，讓歐洲政治輿論界跳腳，熱議歐洲聯盟（EU）是否該動用「數位服務法」（DSA）對他旗下的社群平台X施壓。

另一方面，同屬馬斯克旗下的電動車廠特斯拉（Tesla）則因歐盟設定二氧化碳排放新標準，正從汽車同業身上「發災難財」。

歐盟規定境內銷售新車自今年元旦起適用更低的二氧化碳排放上限，依車廠、車種標準不同，大致上較2023年的標準降了1成以上，而超過排放上限的車廠必須繳罰款。

根據歐盟7日上線資訊指出，義大利車廠斯特蘭蒂斯（Stellantis）、美國傳統車大廠福特（Ford）和日本三家大車廠豐田（Toyota）、馬自達（Mazda）及速霸陸（Subaru）與特斯拉向歐盟申報組隊協議（pooling agreement），也就是將共同計算這些車廠今年在歐盟銷售新車的碳排量。

路透社（Reuters）解釋，特斯拉因生產零碳排的電動車，等於用不到歐盟的碳排許可標準而有多餘的碳權（carbon credit），而電動車銷量少的車廠就可透過與特斯拉組隊購買其碳權，進而避免或減少歐盟的罰款。

路透社報導，特斯拉去年前9個月營收720億美元（約新台幣2.4兆元）中，有將近3%來自碳權收入。

彭博（Bloomberg）則指出，歐盟今年變嚴格的排放標準可能讓特斯拉從競爭對手賺取超過10億美元（約新台幣329億元）的暴利（windfall profit）。

除了特斯拉，據路透社報導，德國賓士（Mercedes）也正與瑞典純電動車廠Polestar、賓士同集團的小廠Smart和中資持股大多數的瑞典富豪（Volvo）共同組隊。賓士將向電動車產量較多的隊友購買碳權。

路透社引述法國雷諾（Renault）汽車執行長梅奧（Luca De Meo）說法，指2025年歐盟的碳排新規估計可能使歐洲車業多出約150億歐元（約新台幣5085億元）的成本。

歐盟新規上路前夕，包括德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）都曾喊話要求歐盟放寬執法認定或取消罰款。（編輯：田瑞華）1140109