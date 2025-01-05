捷克推動能源轉型 目標2030年可再生能源占3成

（中央社記者劉郁葶布拉格5日專電）捷克能源業正處於轉型期，計劃逐步淘汰煤炭，並加速發展核能與可再生能源。政府目標到2030年可再生能源占年發電量30%。今年，捷克電力公司也將與南韓水力核能公司簽約，在捷克東南部杜克萬尼建設核電站。

根據捷克新聞網站Seznam Zprávy報導，捷克能源業正處於轉型期，計劃逐步淘汰煤炭，發展核能與可再生能源，並升級基礎設施，同時拓展國際市場。目前，可再生能源大約占捷克年發電量18%，捷克政府設定目標到2030年將此比例提高至30%。

捷克電力公司（ČEZ）副董事長西拉尼（Pavel Cyrani）表示：「2025年將是捷克能源轉型的關鍵年，此現代化進程將與戰後能源建設規模相當。我們需要重建大量能源基礎設施，因為對煤炭能源依賴很快會結束。」

捷克電力公司還預計，燃氣發電將取得進展，「未來幾年，我們將主要依靠天然氣和生物質來生產熱能。」

報導指出，捷克政府已批准2030年前淘汰煤炭發電的計畫，因此煤炭發電比重將逐步下降，並且需尋找替代方案。

捷克第二大燃煤發電廠Sev.en集團經營者提卡奇（Pavel Tykač）表示：「我認為應先建設替代設施，再關閉現有設施。我不會在沒有替代能源的情況下關閉煤電廠。」

2025年對捷克的核能發展也至關重要。捷克電力公司預計將簽署兩個關鍵合約，分別是建設大型和小型核反應爐。

西拉尼說：「我們將與南韓水力核能電力公司（KHNP）簽署合約，在杜克萬尼（Dukovany）建設新的核反應爐，並與勞斯萊斯SMR（Rolls Royce SMR）在小型模組化反應爐展開合作。」

捷克電力公司將與南韓簽署建造2座核反應爐的協議，預計耗資4000億克朗（約新台幣5396億元）。第一個反應爐預計2036年完工。

此外，捷克能源組合也將加入更多可再生能源。布拉格能源公司（PRE）計劃今年啟用捷克第四大太陽能公園，此公園位在捷克西部工業城市索科洛夫（Sokolov），擁有4萬片太陽能板，占地19公頃，年產電量可達24吉瓦時（GWh）。

PRE執行長埃利斯（Pavel Elis）表示：「布拉格能源公司計劃到2030年，安裝的可再生能源總容量達到300兆瓦。」

若捷克能源業要邁向現代化，配電網也必須升級。隨著有越來越多綠色能源加入，特別是太陽能與風力發電，配電網容量將面臨更高需求。

布拉格能源公司每年在電力分配上投資25億克朗，今年也計畫投入相同金額。此外，布拉格能源公司計劃提升電網容量，更新變壓器，並將變電所現代化，並建設新的電力輸送線路。（編輯：田瑞華）1140105