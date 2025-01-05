南市府辦碳盤查訓練 黃偉哲率局處首長參與宣示決心

（中央社記者楊思瑞台南5日電）環境部將在今年擴大列管碳盤查對象，台南市政府今天辦理「ISO14064-1溫室氣體內部查證員」證照班，市長黃偉哲親率局處首長參與，以行動宣示市府投入全面碳盤查決心。

黃偉哲致詞表示，要推動溫室氣體減量，必須先落實排放量盤查作業，不僅民間企業，政府機關也要透過盤查掌握排放量及排碳熱點，對外揭露碳排量並進一步規劃減碳作為。

他說，因應114年度市府啟動內部碳盤查，事先透過前導訓練課程，提升局處首長碳管理基礎能力，也要求各局處都要一起投入碳盤查，為推動減碳行動做好準備。

黃偉哲強調，淨零轉型是長期性、跨領域工作，局處首長要有前瞻氣候治理思維，各項市政推動也要積極扣合中央淨零策略，對接國家希望工程「綠色成長與2050淨零轉型五大策略」及減碳旗艦計畫內容，藉由公私部門協力合作，穩健達成2050淨零目標。

台南市政府環保局提供資料指出，目前環境部規定溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上之電力、燃氣供應業及製造業須進行盤查登錄及查驗，2026年正式依盤查量繳交碳費，台南預估有61家。

環保局指出，環境部並將在今年擴大列管碳盤查對象，全國預計再增加約500家企業，包括碳排量較高百貨公司、購物中心及量販店業、旅館業、大專校院及中小型製造業等10個類別。（編輯：陳仁華）1140105