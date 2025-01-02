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奈及利亞新制 石油執照申請須提低碳排證明

2025/01/02 15:30:08

（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社奈及利亞首都阿布加1日綜合外電報導）奈及利亞監督石油上游產業的機構表示，從1月1日起要求石油執照和許可證的申請者必須提供低碳排放和再生能源計畫的證明，申請才能獲准。

路透社報導，奈及利亞石油上游監管委員會（Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission）執行長科莫拉菲（Gbenga Komolafe）表示，這項政策是為符合奈及利亞2060年底前達成淨零碳排目標。

監管委員會發布一份名為「石油上游脫碳範本」（Upstream Petroleum Decarbonisation Template）的指南，供申請者參考。

科莫拉菲指出，這項石油執照和許可證申請者須提供低碳排放和再生能源計畫的政策於2025年1月1日起生效，範圍涵蓋上游產業所有核准事項，包括資產轉讓。

科莫拉菲說：「委員會希望透過這些措施，推動石油上游產業與國家優先事項及國際氣候目標接軌，同時確保奈及利亞的能源安全和經濟發展能從石油與天然氣資源中創造永續價值。」

新政策還規定業者執行甲烷管理計畫，例如洩漏偵測與維修、利用能源高效技術將運作最佳化，並在專案中整合再生能源。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1140102

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