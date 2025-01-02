美金融業者怕得罪共和黨 紛退出淨零銀行聯盟

（中央社紐約1日綜合外電報導）美國銀行（BofA）與花旗集團（Citigroup）宣布退出淨零銀行聯盟（NZBA）。美國金融業者因怕得罪即將上台的川普政府，掀起一波退出淨零銀行聯盟風潮。

由聯合國號召、銀行業發起組成的淨零銀行聯盟，成員包含全球各大銀行，盼致力在2050年底前讓相關放貸、投資及資本市場活動符合減碳與邁向淨零排放。

路透社報導，在花旗與美銀上月31日宣布退出前，富國銀行（Wells Fargo）與高盛集團（Goldman Sachs）上月稍早也雙雙退出淨零銀行聯盟。

因與化石燃料產業往來甚密而不斷遭人詬病後，金融業已努力讓淨零標準更顯著融入營運。然而，他們現開始在淨零面向上縮手，以免激怒反對限制化石燃料的共和黨決策人士。

花旗的說法是他們已在邁向自身淨零目標有所進展，因而決定退出淨零銀行聯盟；美銀則僅在回覆路透社的電郵裡說「我們會繼續與客戶就（淨零）此議題合作，滿足對方需求」。

德州與其他10個共和黨執政州去年11月將貝萊德集團（BlackRock）、投資管理業者先鋒集團（Vanguard）及道富集團（State Street）告上法院，指控這些大型資產管理公司藉氣候激進主義減少煤產量並推高能源價格，觸犯反壟斷法。

貝萊德、先鋒與道富管理的資產合計超過26兆美元。3家業者被控以自身的市場力量當工具，參與氣候團體施壓煤礦公司減少產出及2030年底前落實減少50%源於煤礦的碳排，施壓舉措導致電費攀升。（譯者：陳亦偉）1140102