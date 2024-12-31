第2版永續經濟認定指引出爐 涵蓋金融業授信逾6成

（中央社記者謝方娪台北31日電）邁向淨零轉型，金管會今天攜手相關部會，公布第2版永續經濟活動認定參考指引，適用產業擴大納入化學、鋼鐵、半導體等，即台積電、聯電等均為指引適用對象，總涵蓋產業及經濟活動占金融業授信餘額拉高至64.3%。

金管會2022年發布第1版永續經濟活動認定參考指引，初步針對國內金融業投融資金額較高的3大產業，包括部分製造業、營造建築與不動產業、運輸與倉儲業，提供是否符合永續認定參考，金管會今天進一步攜手環境部、經濟部、交通部、內政部及農業部公布第2版參考指引。

金管會綜合規劃處長胡則華說明，第1版指引適用產業及經濟活動僅占金融業授信餘額的28.4%，第2版指引擴大適用範圍後，適用產業及經濟活動占金融業授信餘額已達64.3%，後續估將以2年一版的速度發布新指引，一步步往更嚴格方向督促企業往永續走。

第2版永續經濟活動認定參考指引有3大亮點，首先，適用產業範圍方面，第1版涵蓋3個產業共16項一般經濟活動，第2版擴增至5個產業共29項一般經濟活動。

其中，部分製造業增加紡織、造紙、化學、鋼鐵、半導體、面板、電腦及其周邊設備等7項經濟活動，另再新增廢棄物清理及資源回收業共3項經濟活動、農林業共3項經濟活動。

除了一般經濟活動外，第1版指引還涵蓋13項前瞻經濟活動，第2版將前瞻經濟活動改稱支持型經濟活動，並調整為14項。

其次，所謂永續經濟活動即對環境及社會有利而無害，必須同時符合對任一環境目的具有實質貢獻、對6項環境目的未造成重大危害、對社會保障未造成重大危害3大條件，才可稱為「永續」，若有任一條件不符合但企業已制定轉型計畫，稱為「轉型中」，若企業尚無具體計畫或時程進行轉型，稱為「不符合永續」。

第3，第2版指引鼓勵金融業在永續報告書、年報或官網自願揭露投融資、資產管理及保險永續占比，為增添自願揭露誘因，金管會將此納入下一屆永續金融評鑑指標，一旦金融業自願揭露永續占比，可在永續金融評鑑相關指標中得分。

金管會副主委陳彥良形容，永續經濟活動認定參考指引如同「永續金融聖經」，邁向永續過程，為避免漂綠風險，長遠勢必將從選修走到必修、自願到強制，目前尚在自願階段。

另一方面，為協助企業制定全面且具參考性的轉型計畫、減少企業與利害關係人及金融機構相互溝通成本，金管會也與相關部會參考國際作法研訂「轉型計畫建議涵蓋事項」，提供企業參考制定符合需求的轉型規劃。（編輯：楊蘭軒）1131231